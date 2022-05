"Întotdeauna am fost deschişi spre dialog, pentru că dincolo de competiţia politică, între alegeri poţi fi eficient pentru ţară atunci când ai soluţii şi nu le ţii doar pentru campaniile electorale, ci le pui la dispoziţia decidenţilor. Suntem deschişi spre dialog, dar nu înseamnă că încercăm prin orice mijloace să prezentăm ideile noastre", a punctat Eugen Tomac la DC NEWS TV:

Întrebat dacă PMP a primit oferte de fuziune de la partidele din Parlament, Tomac a spus că "a existat un dialog în ceea ce priveşte un asemenea proiect anul trecut, la care am participat împreună cu fostul preşedinte Diaconescu. Această invitaţie am primit-o din partea PNL. A rămas suspendată pentru că au existat o serie de neînţelegeri, dar la ora actuală am făcut un recensământ intern. Faptul că aproape 95% dintre colegii noştri, aleşi locali şi lideri, au decis să rămână alături de PMP şi împreună să hotărâm care e direcţia cea mai bună pe care să o urmăm, mă bucură şi mă onorează. Un subiect aşa sensibil se discută întâi în forurile partidului, cu majoritatea membrilor. Când se ia o decizie, se şi comunică. Deocamdată ne interesează să ne consolidăm cât mai bine profilul nostru".

"Deci orice ofertă de fuziune va fi pusă deoparte pe masă, nu aruncată la coş. Cel puţin până la alegerile viitoare!", a replicat Bogdan Chirieac.

"La ora actuală, ceea ce ne interesează cel mai mult este să ne consolidăm profilul nostru. Însă suntem realişti că în funcţie de evoluţie trebuie să luăm şi anumite decizii, dar asta o vom face după ce ne vom consulta cu grijă în interiorul partidului. Dar la ora actuală principală preocupare este să consolidăm PMP şi să îi asigurăm pe colegii noştri că avem capacitatea de a negocia o poziţie solidă pentru PMP", a mai precizat preşedintele PMP.

”Am văzut ultimele declarații ale șefei comunității de informații din Statele Unite, care spunea că Putin dorește să facă joncțiunea cu Transnistria, din Donbas, până în Transnistria, trecând prin Crimeea, Odesa, sigur, dacă va reuși să treacă de Odesa. Ce să creadă românii și mai ales basarabenii?”, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

