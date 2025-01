Tânăr de 32 de ani, medic rezident, gol pe străzile din Buzău. „Ce m-a șocat cel mai tare a fost gestul oamenilor când l-au văzut” / video

Între timp, tânărul în vârstă de 32 de ani a fost găsit. Tiberiu era medic rezident. Era absolvent al celui mai prestigios colegiu din Buzău - B.P. Hasdeu. A studiat la UMF Carol Davila, conform Focus TV.

El fusese dat dispărut de părinți. De duminică, tânărul era de negăsit. Astăzi a fost identificat. Umbla gol pe străzile din Buzău:

Se pare că tânărul medic ar suferi de probleme psihice. Trecătorii au sunat la 112, iar poliția l-a ridicat de pe stradă.

O femeie din Buzău a transmis un mesaj după ce l-a văzut pe stradă:

„Eu sunt persoana care a “localizat” individul respectiv. Am mers cu mașina după el, fiind în apel cu cei de la Poliție, până la sosirea lor. Ce m-a șocat cel mai tare a fost gestul oamenilor care se amuzau și filmau sau, alții, treceau nepăsători pe lângă acest om. Nu era agresiv, din contră, saluta pe toată lumea și le făcea cu mâna. Avea un mers lent, zâmbitor, și o privire de om intelectual. Târziu am aflat că este medic. Nu, nu m-a amuzat cazul, doar am simțit milă față de un om care, cel mai probabil, se luptă cu o problemă psihică gravă. Încă o dată, unii oameni au demonstrat că nu sunt oameni! Am o regulă în viață: NICIODATĂ SĂ NU RÂZI DE UN OM BOLNAV!

P. S. Felicitări Poliției! Și-au făcut treaba ca la carte!”

Bărbatul a fost preluat de polițiști, iar incidentul va fi investigat în continuare. Deoarece acesta a manifestat o atitudine necooperantă, este foarte probabil să fie dus la o unitate medicală pentru o evaluare de specialitate. Potrivit evidențelor medicale, nu are un istoric de afecțiuni, însă comportamentul său în spațiul public este considerat o încălcare a liniștii publice și a normelor de bună conduită.

