Știința și Cunoștința sunt baza unui viitor mai bun pentru fumătorii de azi

O concluzie importantă este faptul că, deși riscurile asociate fumatului sunt aproape universal cunoscute, prea mulți fumători fie nu știu că există alternative mai bune la fumat, fie nu au acces la aceste produse, sau sunt contrariați de informațiile false sau înșelătoare, fapt care-i împiedică să ia o decizie bună și bine informată.

Marea majoritate (91%) a fumătorilor care au trecut la alternative mai bune și au încetat să fumeze tigări confirmă faptul că informațiile corecte despre diferența dintre aceste produse a fost un factor important în decizia lor.

Aproape opt respondenți din 10 (79%) sunt de acord că fumătorii adulți ar trebui să aibă acces și informații corecte despre alternativele fără fum. Acest lucru este susținut și de 87% dintre fumătorii existenți.

Dezinformarea, o amenințare constantă

Dezinformarea este o amenințare constantă, cu consecințe reale pentru fumători. Tot sondajul arată confuzia existentă cu privire la principalele cauze ale bolilor asociate fumatului și diferența dintre produsele fără fum și țigări.

Aproape jumătate dintre cei care au răspuns consideră în mod eronat că produsele fără fum sunt la fel de dăunătoare ca și țigările.

Cu alte cuvinte, oamenii nu au putut face distincția clară asupra a ce este știință și ce este opinie. Astfel confuzia lor a dus la indecizie, iar indecizia i-a împiedicat să i-a decizii mai bune în legatură cu sănătatea lor, cum ar fi renunțarea completă la fumat și nicotină sau trecere de la fumat la alternativele mai puțin dăunătoare.

„Nu poți să combați dezinformarea sau informarea greșită pur și simplu punând mai multe informații și studii pe piață, ci venind exact cu informațiile clare, relevante și bine prezentate de care fumătorii au nevoie pentru a putea face alegerea corectă” – a spus Gizelle Baker, Vice President of Global Scientific Engagement Philip Morris International în cadrul evenimentului global GTNF. În discursul ei a arătat cu exemple concrete cum dezinformarea se propagă în feluri în care informarea nu o face. Și reciproca este valabilă. Colegul ei de panel, Brad Rodu, DDS professor la University of Louisville School of Medicine, a explicat prin cel puțin 7 exemple diferite cât de mult impact negativ a generat informarea greșită în presa din Statele Unite ale Americii prin interpretarea eronată sau malițioasă a unor dovezi științifice.

”Bolovanul masiv”

Lipsa informației, dezinformarea și informarea greșită par să fie bolovanul masiv de care se împiedică tot mai des dezideratul planetar al unui viitor fără fum.

Și atunci ce e de făcut odată ce problema a fost identificată? Iată câteva sugestii-cheie atinse de specialiștii prezenți la Global Tabacco & Nicotine Forum din cadrul panelului dedicat științei și politicilor publice referitoare la consumul tutunului:

„O idee ar fi ca tutunul să fie reglementat, taxat și etichetat în același fel ca alcoolul, adică în funcție de cât de mult rău face fiecare produs pentru sănătate. În acest fel oricine ar avea dovezile științifice în față de cate ori face alegerea unui produs.” – Karl Fagerstrom, President Fagerstrom Consulting

„Avem nevoie de Știința Corectă, Dovezile Corecte și Informările Corecte.” – Delon Human, President Health Diplomats.

Răspândirea informațiilor false trebuie combătută cu fapte și știință și este văzută de către publicul larg ca o responsabilitate colectivă.

Reducerea riscurilor asociate tutunului reprezintă cel mai important, mai pragmatic demers de sănătate publică globală din ultimii ani. Mai rămâne ca guvernele, organizațiile internaționale, comunitatea științifică și presa să-și unească eforturile în găsirea formulărilor de comunicare care să traducă cel mai bine dovezile științei și să rezoneze cel mai bine cu fumătorii.