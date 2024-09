Sportivii români au revenit de la Jocurile Paralimpice Paris 2024. Șefa ANS, Elisabeta Lipă, printre cei care i-au întâmpinat

Delegația României la Jocurile Paralimpice de la Paris a fost întâmpinată, luni, la revenirea din Franța, d Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport, Sally Wood Lamont, președinta Comitetului Paralimpic Român, Mihai Covaliu, președintele COSR, prieteni și rude.

Astfel, în cadrul festivității de primire de la Salonul Oficial al Aeroportului ”Henri Coandă”, șefa ANM a subliniat că sportivii paralimpici au adus o mare bucurie românilor prin câștigarea celor două medalii la Paris.

”La nici o lună de zile de la Jocurile Olimpice trăim, iată, o bucurie imensă ca urmare a acestor rezultate frumoase obținute de sportivii noștri la Jocurile Paralimpice. Această echipă mică, dar puternică, a reușit în cele 12 zile să ne aducă în suflete o mare bucurie.

Eu am trăit cu niște emoții foarte mari. Îl urmăresc pe Alex (n.r. - Alexandru Bologa) de două ediții ale Jocurilor, la Rio a luat bronz și la fel și Tokyo. Iar acum mă bucur că a reușit să câștige aurul. Îi mulțumesc lui și tuturor celor care au stat în spatele acestei echipe și i-au ajutat.

Pentru că și Camelia, deși este o domnișoară firavă, ne-a arătat că performanța nu are limite și atunci când îți dorești cu adevărat să faci ceva, nu ai cum să nu reușești.

Acești sportivi minunați sunt modele pentru noi toți. Performanța lor trebuie pusă în valoare, pentru că nu se pot mândri mulți cu ceea ce au reușit ei. Le mulțumesc din suflet și celor care nu au câștigat. I-am văzut supărați, dar mi-au promis că următoarea ediție va fi altfel decât cea care s-a încheiat acum", a spus Elisabeta Lipă.

La rândul său, președinta Comitetului Olimpic Român a afirmat că își dorește mai mulți sortivi în delegația României, subliniind și că este necesară construirea unui centru sportiv paralimpic specific.

”Se spune că unde-s mulți, puterea crește. Dar echipa noastră a demonstrat că nu întotdeauna este așa. Echipa României, formată din doar 6 sportivi, s-a întors acasă cu două medalii. Forța lor fizică și mentală, dar și determinarea și-au spus cuvântul.

De 14 ani spun că România are nevoie de un centru sportiv paralimpic specific, așa cum au multe țări din Europa. Trebuie să creăm o infrastructură care să combine Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și ANS într-un proiect național de a atrage tineri către sportul paralimpic", a explicat Sally Wood Lamont.

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a ținut să îi felicite pe toți cei care au participat la Jocurile Paralimpice de la Paris.

”Felicitări tuturor celor care ați participat la această ediție a Jocurilor Paralimpice, meritați tot respectul nostru. Sunteți modele atât pentru cei cu deficiențe, cât și pentru cei care nu au de ce să se plângă.

Cred că noi toți trebuie să facem mai mult, să vă ajutăm mai mult și împreună cu președinta Elisabeta Lipă vom face în așa fel încât să găsiți mai mult suport în cadrul federațiilor sportive naționale".

Judoka Alexandru Bologa, medaliatul cu aur, și-a îndeplinit un vis

Medaliat cu aur în concursul de judo de la Paris, Florin Alexandru Bologa a declarat că titlul paralimpic a fost visul său.

"Este a treia medalie pentru mine obținută la a treia participare la Jocurile Paralimpice. Este un vis să obțin această medalie de aur, pentru că de când practic acest sport îmi doresc să devin campion paralimpic. Am reușit pentru că de fiecare dată când intru pe saltea dau totul și niciodată nu am niciun regret", a spus el.

Camelia Ciripan, medaliată cu bronz la tenis de masă, a declarat: "Această medalie înseamnă foarte mult pentru mine. Este un semn că se poate și că orice este posibil. Pentru mine a fost prima participare și recunosc că m-am calificat foarte greu. Însă este posibil. Mi-aș dori ca mai mulți colegi de la tenis de masă să reușească acest lucru, iar eu să mă aflu din nou printre ei".

Eduard Novak, retragere din activitatea sportivă

Fostul ministrul al Sportului, Eduard Novak, singurul campion paralimpic al României până la ediția de la Paris, s-a retras chiar înainte de ultima probă, ce ade fond pe șosea, fiind nemulțumit de comasarea celor două categorii de dizabilitat, de asemenea și-a anunțat și retragerea din sportul paralimpic.

”După retragerea mea de la ultima probă de la Jocurile Paralimpice, mi-am luat câteva zile să mă gândesc la tot ce s-a întâmplat acolo și la ce îmi doresc să fac în continuare. Chiar dacă nu mă întorc acasă cu o medalie, mă întorc cu o experiență pe care cred că era esențial să o trăiesc. Am învățat că îți poți depăși limitele oricând, indiferent de vârstă, atâta vreme cât muncești pentru îndeplinirea obiectivului tău.

Am aflat că încă mai pot stabili recorduri: chiar dacă nu am câștigat cursele, am stabilit noi recorduri personale de timp și mi-am depășit limitele. Am câștigat respectul unor oameni la care nu credeam vreodată că voi ajunge. Am primit aprecieri și felicitări de la persoane de la care nu mă așteptam. și, bineînțeles, am încercat să atrag atenția asupra situației comasării categoriilor C4-C5 și să lupt până în ultima clipă împotriva acestei nedreptăți, a scris Novak, luni, pe Facebook

România a participat cu șase sportivi la Jocurile Paralimpice de la Paris, Alexandru Bologa și Daniel Vargoczki la judo, Eduard Novak și Theodor Matican la ciclism, Camelia Ciripan și Bobi Simion la tenis de masă.

