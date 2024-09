Eduard Novak și-a anunțat retragerea din sportul paralimpic: Nu mai este pentru oamenii cu dizabilitățil

Eduard Novak și-a anunțat retragerea de la Jocurile Paralimpice de la Paris, dar și retragerea oficială din sportul paralimpic, susținând că ”nu mai este pentru oamenii cu dizabilități”, dar și că ”a ajuns victima intereselor politice ale unpr țări”.

Anunțul a fost făcut cu numai o zi îniante de ultimul concurs la care ar fi trebuit să participe vineri.

”M-am gândit foarte bine la concursul de mâine, cursa de fond cu cele două categorii - C5 și C4 - comasate. Din totalul de 26 de sportivi de la start, doar 3 sunt sportivi cu proteză.

Cred că acest sport nu se mai poate numi paracycling, mă simt în plus și consider că acest concurs nu este egal și just în niciun fel. Tocmai de aceea, cu părere de rău vă anunț că mâine nu voi mai lua startul.

Mă retrag din cursă și mă retrag oficial și din acest sport care nu mai este pentru oamenii cu dizabilități și care a ajuns acum victima intereselor politice ale unor țări dominante”, a scris Eduard Novak pe pagina sa de Facebook.

Eduard Novak, fost ministrul al Sportului, încheie Jocurile Paralimpice de la Paris cu două locuri 7 (la 1.000 m contratimp și urmărire 4.000 m pe pistă) și un loc 10 (la contratimp individual pe șosea).

Novak are în palmares un aur paralimpic, obținut la Londra, în 2012, și trei medalii de argint câștigate la Beijing 2018, Londra 2012 și Tokyo 2020.

