Sportivii, diplomați prin excelență. Nadia Comăneci: Numele lor devin sinonime cu țara pe care o reprezintă

Nadia Comăneci, ”Zeița de la Montreal”, una dintre cele mai cunoscute sportive la nivel mondial, chiar și la aproape cinci decenii de la ”10-le perfect”, a afirmat în cadrul conferinței ”Diplomația Sportivă”, care a avut loc, marți, la Palatul Parlamentului, că foarte mulți sportivi devin diplomați extraordinari fără să știe, acest lucru realizându-se prin performanțele pe care le obțin.

”Sportul reprezintă unul dintre cei mai mari ambasadori ai unei țări. Cei mai mulți dintre sportivi devin fără să știe diplomați extraordinari prin valorile sportive definite prin acest termen unic, fair play sportiv.

Înțeleg că războiul se duce doar pe terenul de sport și cu respectarea strictă a unor reguli care permit celui mai bun să câștige. Sportivii învață și înțeleg că rivalitatea se termină acolo în terenul de competiție, imediat ce s-a terminat concursul sportiv, apoi devin cei mai buni prieteni, colegi și mentori. Totodată, sportivii învață să recunoască performanțele contracandidatului, să recunoască meritele sportive și tăria de caracter.

Am văzut la toate competițiile de foarte multe ori acest lucru, sportivi care își încurajau adversarul sau îi dădeau sfaturi. Poate de aceea când intervin deficiențe în arbitraj lumea sportului le taxează. În alte ordine de idei, sportivii devin cei mai buni ambasadori ai țării lor, ei concurează sub drapelul național, performanțele lor devin performanțele țării, medaliile țării devin bun național, numele lor devin sinonime cu țara pe care o reprezintă.

Sportivii respectivi devin persoane publice și mulți vor încerca să afle mai mult despre țara din care provin, vor dori să afle despre poziționarea acesteia, despre cultură, forme de relief și multe altele.

Sportivii nu fac cursuri de diplomație, dar cu totul natural reușesc să se descurce foarte bine în reprezentarea disciplinei sportive, a clubului și a țării lor. Acestea sunt doar câteva gânduri și idei. Vă doresc o dezbatere de 10”, a transmis Nadia Comăneci printr-un mesaj video difuzat în timpul conferinței.

Sportul românesc, nevoie de modificări legislative

La rândul său, președinta Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat că sportul din România are nevoie de modificări legislative, astfel încât ”ambasadorii” țării, sportivii, să beneficieze de condiții similare cu ale adversarilor lor.

”Avem nevoie de modificări legislative, pentru că sportul nu poate să stea în loc. Pentru că România a demonstrat că are potențial, că are talent, a demonstrat că are specialiști, ce-i drept foarte puțini, și are nevoie de specialiști, și, de ce nu, ne dorim ca Jocurile Olimpice viitoare să arate mult mai frumos pentru sportul românesc. Dacă am reușit să sărim cam 50%, și aici mă refer de la locul 46 la Tokyo, la locul 23 la Jocurile Olimpice de la Paris, asta spune multe. Asta spune că avem sportivi buni, tehnicieni buni, avem federații care știu ce vor.

Iar cele care nu au reușit încă să își găsească locul ar trebui ajutate. La ora actuală statul susține sportul cam în proporție de 90%. E clar că sportul are nevoie și de zona privată, dar acum mergem mai mult pe prietenii: Te cunosc, te ajut, îți dau, dar îți dau până la un anumit nivel, după care am și eu nevoie de ajutor. Și avem nevoie să modificăm legislația fiscală, care să vină în sprijinul companiilor private și celor care vor să susțină sportul, avem nevoie de o legislație permisivă tot pentru zona privată care dorește să construiască baze sportive, pentru că statul clar nu le poate construi pe toate”, a afirmat Elisabeta Lipă.

