Sinner, ușurat după decizia ITIA: Este clar că această situație nu este ideală înainte de un Grand Slam

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial al tenisului masculin, a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă susținută înainte de debutul US Open, că situația în care se află, din punct de vedere mediatic, nu este una ideală pentru el, dar că știe foarte bine că nu a greșit, mai mult, că a respectat regulile antidoping.

”Este clar că această situație nu este ideală înainte de un Grand Slam. În mintea mea, am știut mereu că nu am greșit cu nimic. Am jucat deja de câteva luni cu această problemă în minte, dar am mers mai departe, pentru că nu am făcut nimic greșit. Întotdeauna am respectat regulile antidoping și le voi respecta mereu. Rezultatul a fost o ușurare, este grozav să fiu înapoi aici, într-un oraș cu o atmosferă incredibilă pentru a juca tenis.

A fost un proces foarte lung. Mă ocup de asta de multe luni, acum a trebuit să iau niște decizii după verdict (n.r. demiterea lui Ferrara și Naldi din stafful său). Într-un fel, este o ușurare pentru echipa mea și pentru mine că s-a făcut acest anunț acum, dar este clar că pregătirea pentru US Open nu a fost perfectă, din anumite circumstanțe, pentru că am așteptat să apară rezultatul și să înceapă discuțiile”, a declarat Sinner în conferința de presă menționată.

Sinner, de două ori pozitiv în opt zile

Jannik Sinner a fost depistat pozitiv la două controale antidoping în martie 2024, la opt zile distanță: pe 10 martie în timpul turneului de la Indian Wells și pe 18 martie în afara competiției, cu puțin înaintea turneului de la Miami. În urina sa au fost găsite urme de clostebol, un anabolizant, scrie Agerpres.

”Este clar că am simțit îngrijorare, pentru că este prima oară, și sper ultima oară, când sunt în această poziție. Un alt lucru la care ar trebui să ne uităm este cantitatea care era în corpul meu, care era 0,000000001%. Am fost îngrijorat, desigur, pentru că mă ocup mereu de această problemă (n.r. evitarea substanțelor interzise), dar am fost încrezător, pentru că știu că sunt un jucător corect”, a spus Sinner.

Întrebat dacă ITIA a procedat diferit față de alți jucători, lucru care a fost vehiculat în spațiul public, având în vedere inclsuiv situația Simonei Halep, italianul a ținut să precizeze că nu a avut vreun avantaj datorită numelui sau poziției sale în clasament. Mai mult decât atât, Sinner a punctat faptul că în cazul său a știut exact modul în care a ajuns substanța ilegală în corpul său.

”Nu, nu a fost vorba de niciun proces diferit. Fiecare jucător care este testat pozitiv trebuie să treacă prin aceleași etape. Nu există scurtături, nu există tratament preferențial, toată lumea trece prin același proces. Am explicat deja de ce am putut continua să joc, asta este tot ce am să spun.

Desigur, înțeleg frustrarea altor jucători, dar poate motivul pentru care au fost suspendați este pentru că nu știau exact de unde a venit testul pozitiv, ce substanță au folosit. Dar eu am știut imediat de unde a venit și cum a intrat în corpul meu. Ne-am dat seama imediat, am fost conștienți de ce s-a întâmplat.

Am fost transparent total, am prezentat dovezi clare despre ce s-a întâmplat și de aceea am avut parte de clemență, pentru că a fost un accident”, a mai explicat campionul de la Australian Open, cel care la începutul săptămânii și-a trecut în palmares și un titlul Masters 1.000, cel de la Cincinnati.

Reamintim că în urma deciziei ITIA, făcută public marți, punctele ATP, dar și premiile obținute de Sinner la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Welles au fost retrase în conformitate cu regulamentul antidoping.

Turneul US Open, ultimul al anului, se va desfășura în perioada 26 august - 8 septembrie, iar Jannis Sinner este principalul favorit.

Campionul en-titre este sârbul Novak Djokovic, pentru care acest trofeu a fost al 24-lea din carieră, cu care a atins recordul de titluri majore, stabilit de australianca Margaret Court în 1973.

Potrivit tragerii la sorți, Sinner se va confrunta în turul inaugural cu americanul MackenzieMcDonald (locul 93 ATP), în timp ce Djokovici ăl va întâlni pe moldoveanul Radu Albot, iar Carlos Alcaraz, campionul de la Wimbledon, cap de serie 3, va juca împotriva australianului Li Tu, locul 222 ATP.

Finalistul de anul trecut, Daniil Medvedev, cap de serie 5, va juca împotriva sârbului Dusan Lajovic, locul 66 ATP.

