Sinner, din nou în finala Turneului Campionilor: Simt că am mai multă experiență

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial, s-a calificat în finala Turneului Campionilor, după ce l-a învins cu 6-1, 6-2, pe norvegianul Casper Ruud (locul 7 ATP), sâmbătă seara la Torino, în cea de-a doua semifinală a acestei competiții de final de sezon din circuitul masculin.



Sinner, câștigătorul a șapte titluri în 2024, două dintre ele de Grand Slam (Australian Open și US Open), îl va înfrunta duminică în finală pe americanul Taylor Fritz (locul 5 ATP), care s-a impus la rândul său în penultimul act, cu 6-3, 3-6, 7-6 (3), în fața germanului Alexander Zverev (locul 2 ATP).



La cea de-a treia sa participare la ATP Finals, competiția care reunește cei mai buni opt jucători ai anului, Sinner (23 ani) a reușit o evoluție perfectă până acum. După ce a încheiat Grupa ”Ilie Năstase” cu trei victorii, una dintre ele chiar în fața lui Fritz, scor 6-4, 6-4, fără să cedeze niciun set, italianul i-a dat o lecție în semifinale lui Casper Ruud, pe care l-a învins în doar 70 de minute de joc.

”Am simțit că am revenit bine în primele game-uri ale fiecărui set și apoi, când am fost condusă cu un break, am încercat să fiu foarte concentrată cu game-urile de serviciu. Am încercat să fiu intensă cu fiecare lovitură și sunt foarte mulțumită de performanță și de faptul că sunt din nou în finală”, declarat Jannik Sinner, citat de ATP Finals.

Sinner îl conduce pe Fritz în meciurile directe

Sinner conduce în confruntările directe cu Fritz, cu scorul de 3-1, singura victorie a americanului fiind în 2021, în optimile de la Indian Wells. Doi ani mai târziu, tot la Indian Wells, dar în sferturile de finală, a fost primul succes al italianului, care apoi s-a impus în finala din acest an de la US Open, iar cea recentă victorie fiind cea din faza grupelor ATP Finals.

Jannik Sinner a câștigat 25 dintre ultimele 26 de meciuri disputate și a ajuns la un total de 69 de victorii de la debutul sezonului. El este primul jucător care a atins finala Turneului Campionilor fără să cedeze niciun set, după sârbul Novak Djokovic în 2018.



Anul trecut, Sinner a fost învins de Djokovic în ultimul act al acestei competiții, cu scorul 6-3, 6-3, după ce în faza grupelor a câștigat în fața acestuia, scor 7-5, 6-7(5), 7-6 (2). Cu acest succes, sârbul își trecea în impresionantul palmares cel de-al șaptelea trofeul ATP Finals, un record.

"Este o circumstanță foarte asemănătoare cu cea de anul trecut, deoarece am jucat deja în grupe. Încerc doar să joc cât mai bine mâine (n.r. duminică). De anul trecut până acum simt că am mai multă experiență și că am crescut ca jucător. Sper că va fi o zi bună după o săptămână foarte pozitivă și un an foarte pozitiv”, a spus Sinner, cu privire la situația reîntâlnirii cu Fritz, în finala Turneului Campionilor.

