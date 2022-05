Semne subtile care ar putea arăta dacă o femeie este aproape de a face infarct

Este un scenariu comun. O femeie de 50 de ani se trezește cu greață. Ea își continuă ziua, simțindu-se puțin obosită în timpul plimbării ei de dimineață, având chiar și simptome de pierdere a respirației. Prietenii ei o îndeamnă să meargă la medic după ce se confruntă cu dureri fulgerătoare la un braț. Deși consideră în continuare că nu a pățit nimic grav, ea se duce la camera de urgență unde este supusă unor teste. I se spune că nu există niciun blocaj în una dintre cele trei artere principale și că, în schimb, poate avea probleme cu stomacul sau anxietate, iar apoi este trimisă acasă.

Nu există blocaj major, nici durere în piept. Nu poate fi un atac de cord, nu?

Cu mai mulți ani în urmă, la scenariul de mai sus nu ar fi meritat să ne gândim din nou. Asta pentru că înțelegerea noastră despre atacurile de cord se baza, până de curând, în principal pe studiul efectuat asupra bărbaților. Și atunci când bărbații au atacuri de cord, au dureri în piept din cauza blocajelor arterelor cardiace.

„Sindromul inimii frânte”, denumirea folosită pentru a descrie o afecțiune temporară care apare atunci când situațiile stresante sau surprizele provoacă dureri toracice și constrângere bruscă, este un exemplu mai puțin cunoscut de boală cardiovasculară, care este mai frecventă la femei decât la bărbați.

Publicația Eat This a vorbit cu cardiologul Yale Medicine, Erica Spatz, un investigator clinic al Centrului Yale pentru Cercetare și Evaluare a Rezultatelor (CORE), care se concentrează pe calitatea asistenței medicale, despre modul în care cunoștințele despre femei și bolile de inimă se schimbă.

Cum sunt diferiți factorii de risc pentru bolile de inimă ale unei femeiei? Au hormonii un rol?

„Da. Ciclurile hormonale pot afecta sănătatea cardiovasculară a femeilor. În anii pre-menopauză, estrogenul protejează inima - estrogenul relaxează arterele și promovează colesterolul bun. În anii de peri-menopauză, însă, pe măsură ce estrogenul scade, există o apariție a factorilor de risc cardiovascular, cum ar fi colesterolul crescut și hipertensiunea arterială, inclusiv la femeile care anterior aveau valori normale sau chiar scăzute ale colesterolului și tensiunii arteriale. Incidența bolilor de inimă la femei începe să crească în jurul vârstei de 65 de ani – cu aproximativ 10 ani mai târziu decât la bărbați, probabil din cauza efectelor protectoare ale estrogenului.”

„Dacă terapia de substituție hormonală (estrogen plus sau minus progesteron) crește sau scade riscul de boli de inimă este nuanțat, iar povestea are chiar mai multe fațete. În anii 1980 și 1990, se credea că estrogenul protejează femeile împotriva dezvoltării bolilor de inimă - și a fost folosit în acest scop. Cu toate acestea, atunci când Women's Health Initiative a testat efectele estrogenului într-un studiu clinic randomizat, au descoperit un risc mai mare de atac de cord și accident vascular cerebral. Mai recent, balanța și-a schimbat punctul de greutate, dar nu complet. Estrogenul este în mare parte sigur și poate exista o oarecare scădere a riscului cardiovascular, dar numai la femeile cu vârsta sub 60 de ani sau care au mai puțin de 10 ani de menopauză. Dacă o femeie are în vedere utilizarea estrogenului pentru a trata simptomele menopauzei, acesta este un moment excelent pentru a discuta despre riscul cardiovascular și pentru a avea o discuție comună de luare a deciziilor referitoare la cât de potrivită este terapia de substituție hormonală.”

Este adevărat că atacurile cardiace reale ale femeilor sunt și ele diferite?

„Uneori. Nu numai că simptomele pot fi diferite, dar este posibil ca rezultatele testelor să nu urmeze tiparul tipic. Femeile nu se prezintă întotdeauna cu mecanismele patologice clasice care duc la atacuri de cord (și pe care majoritatea testelor noastre sunt menite să le detecteze). Mai exact, testele noastre sunt concepute pentru a căuta blocaje într-una dintre cele trei artere principale care furnizează sânge către inimă, iar multe femei pe care le vedem la camera de urgență nu au blocaje în acele artere. Cu toate acestea, au orice altceva care arată ca un atac de cord: au simptomele, rezultatele electrocardiogramei și rezultatele testelor de sânge, dar nu găsim un blocaj major.”

„Există o recunoaștere mai mare acum asupra faptului că femeile au forme netradiționale de atac de cord. Unele dintre testele noastre imagistice mai noi și evaluările bazate pe cateter pot dezvălui boli în arterele mici ale inimii, care pot duce la atacuri de cord. În alte cazuri, un eveniment cardiac se poate datora spasmului arterei, care este dinamic. Deci, spasmul poate să apară în momentul durerii în piept, dar până când femeile ajung în laboratorul de cateterism, spasmul se poate rezolva și artera să arate normal.

„Atât disfuncția microvasculară, cât și vasospasmul coronarian pot rămâne nedetectate, iar evenimentul poate fi respins ca „nu cardiac” – în schimb, medicii pot atribui simptomele anxietății sau unei probleme legate de stomac. Uneori, femeile părăsesc spitalul cu un mesaj mixt: „Ei bine, ai avut un infarct, dar arterele inimii erau curate, așa că ești norocoasă”.”

„Lipsa unui diagnostic ferm poate duce la incertitudine cu privire la tratament și prognostic. Femeile se simt adesea nesigure dacă să caute îngrijire pe viitor, când au astfel de dureri, deoarece medicii nu au găsit nimic neînregulă prima dată.”

