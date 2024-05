Secretele longevității. Alimentele care te vor ajuta să fii tânăr mai mult timp. Dr. Ruxandra Constantina: Aici intervine epigenetica

Medicul Ruxandra Constantina a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, despre secretele longevităţii, explicând ce putem face pentru a ne menține tineri pentru mai mult timp.

"Vârsta biologică este, de fapt, vârsta reală a organismului nostru pentru că arată vârsta pe care o are fiecare celulă, țesut, organ. Îmbătrânirea începe cam la 30 de ani, când s-a terminat procesul de creștere. Îmbătrânirea fiecărei celule este mai importantă decât apariția ridurilor, pentru că ridurile le putem estompa, le putem rezolva. Îmbătrânirea celulară odată declanșată, este greu de stopat și aici ar trebui să ne preocupăm foarte mult.

Îmbătrânirea este o etapă fiziologică care nu ar trebui asociată cu boala. Dacă am o genă bună, atunci deja pornesc pe plus. Dacă am o genă slabă și mai am și un stil de viață nesănătos, lucrurile nu merg spre bine. Aici intervine epigenetica, adică mediul în care trăim, emoțiile noastre, ce mâncăm, ce bem şi dacă facem sport.

Care sunt secretele longevității

Încercaţi să reduceți efectele stresului asupra organismului. Respectați-vă orele de somn. Trebuie să ne culcăm între ora 20 şi 22. În acest interval orar se secretă cea mai mare cantitate de melatonină și hormon de creștere cu rol direct asupra longevității.

Celulele care sunt îmbătrânite rămân acolo şi produc inflamaţie și nu mai lasă celulele sănătoase să trăiască așa cum trebuie. Ceaiul din fructe de pădure, afine, căpşunile, conţin un antioxidant deosebit de puternic.

Uleiul de cătină este extraordinar de bun, cu efect anti-aging, aplicat și intern, și extern. Extractele de turmeric și de ghimbir reduc inflamația, pentru că la baza îmbătrânirii premature și a bolii stă inflamația și stresul oxidativ", a spus medicul Ruxandra Constantina.

