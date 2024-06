Scandal la Muzeul Orsay: Activiștii de mediu extremiști vandalizează încă o capodoperă de artă /video în articol

Stickerul de un roșu sângeriu acoperea o mare parte din operă și prezenta o imagine apocaliptică a aceluiași câmp, devastat de flăcări și secetă, potrivit New York Post.

Activista făcea parte din grupul Riposte Alimentaire, care își propune să atragă atenția asupra amenințării pe care schimbările climatice o reprezintă pentru proviziile de hrană. Conform grupului, stickerul era menit să ilustreze o „versiune de coșmar” a unui câmp din anul 2100, dacă nu se iau măsuri împotriva încălzirii globale.

După ce a vandalizat tabloul impresionist, creat în 1873, activista și-a dat jos jacheta, dezvăluind un tricou alb cu un slogan legat de creșterea temperaturii globale cu 4 grade Celsius. „Această imagine de coșmar ne așteaptă dacă nu se implementează alternative”, a declarat ea.

Conform sursei citate, activista a fost arestată și va fi cercetată.

Grupul Riposte Alimentaire susține că stickerul reprezintă ceea ce probabil ar fi pictat Monet în 2100 dacă nu se luau măsuri drastice pentru a limita schimbările climatice.

Incidentul a stârnit indignare pe rețelele de socializare, chiar și printre cei care împărtășesc îngrijorările legate de climă.

"Yes, but that’s tarnishing a painting that represents a huge amount of work, and Claude Monet has done a lot for our landscapes" („Da, dar se pătează o pictură ce reprezintă o muncă imensă, iar Claude Monet a făcut multe pentru peisajele noastre”), a comentat un utilizator pe pagina de Instagram a grupului.

„Ați putea investi energia în a produce schimbări reale în loc să distrugeți opera de artă a unui om mort”, a scris un alt utilizator. „Plâng pentru maci”, a comentat un altul, disperat. „Există cu siguranță alte modalități de a-și face vocea auzită”, a mai spus acesta.

Nu este prima oară când grupul Riposte Alimentaire recurge la astfel de acțiuni. În ianuarie, aceștia au aruncat supă de dovleac pe binecunoscuta pictură „Mona Lisa” de la muzeul Luvru.

„Ce este mai important?”, au strigat atunci activiștii. „Arta sau dreptul la un sistem alimentar sănătos și sustenabil?”, s-au mai întrebat ei.

