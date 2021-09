Scandal în Guvern, după ce a încercat să facă Cîțu. Miniștrii USR PLUS ar fi amenințat că părăsesc ședința

Un nou scandal cutremură Guvernul. Partenerii de la USR PLUS ar fi amenințat că părăsesc sala.

Miniștrii USR PLUS ar fi amenințat că vor părăsi ședința de Guvern dacă premierul Florin Cîțu continuă cu proiectul de OUG pentru programul Anghel Saligny, scrie g4media. Se pare că ședința de guvern a fost întreruptă pentru o scurtă pauză.

Ar fi fost o dispută de proporții între miniștrii liberali și cei din USR PLUS, din cauză că premierul Florin Cîțu a vrut să introducă programul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentară. USR PLUS se opune proiectului, iar totul stă în pixul lui Stelian Ion: programul Anghel Saligny nu ar avea avizul Ministerului Justiției, mai arată sursa citată.

Anghel Saligny, la schimb cu desființarea SIIJ?

Recent, întrebat dacă USR PLUS a condiționat sprijinul pentru ordonanța legată de PNDL 3 și de un acord de trecere prin coaliție a desființării SIIJ, în forma de la Guvern, respectiv forma propusă de ministrul Justiției, Stelian Ion, Ludovic Orban a răspuns: ”N-aș vrea să înțeleg așa...”. După ce i s-a spus ”am înțeles că au fost și acuzații de șantaj”, el a continuat: ”N-aș vrea să înțeleg așa discuțiile pe care le-am purtat, obiectivul de desființare a Secției Speciale este un obiectiv care este inclus în programul de guvernare, asumat de toate formațiunilor politice din cadrul coaliției. Pentru noi, cei din PNL, e un obiectiv pe care-l vom atinge și care nu e un obiectiv al unui singur partid din coaliție. De altfel, și UDMR susține că este partizanul desființării SIIJ și că... sigur că mai rămâne să cădem de comun acord asupra formulei pe care să o susținem împreună la dezbaterea din Senat”.

