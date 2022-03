Salt tehnologic în domeniul cancerului. Vaccin personalizat pentru fiecare pacient

László Attila (UDMR) a fost invitat la dezbaterea „Doi ani de la primul lock-down. Riscuri și amenințări de sănătate în era post-COVID“, unde a vorbit despre o „revoluție“ din domeniul medicinei oncologice:

„Asistăm la o oarecare revoluție tehnologică datorită acestei nenorociri. Uitați unde s-a ajuns cu capacitățile de testare și vă semnalez că următoarea etapă este testarea markerilor în oncologie. S-a făcut pasul în cazul vaccinării de la un tip de vaccinare care a fost studiat în domeniul oncologic la o boală infecto-contagioasă și cred că aceste demersuri sau aceste salturi tehnologice vor fi continuate și rezultatele le vom vedea atât în bolile infecto-contagioase, care oricând pot să apară, pentru că asta este lumea în care trăim, dar mă aștept ca saltul cel mare să apară mai ales în domeniul oncologic, unde datorită acestor dezvoltări tehnologice, practic în 2-3 săptămâni, se poate ajunge la un vaccin foarte specific împotriva anumitor celule. Asta bineînțeles că presupune foarte multă muncă atât din punct de vedere științific, cât și legislativ.“, a spus László Attila.

„Va fi un vaccin personalizat și fiecare pacient va primi vaccinul specific pentru forma sa de cancer, pentru celulele sale“, a adăugat Val Vâlcu.

„Exact, am și văzut în ultima perioadă și culmea, m-a surprins, inclusiv aspectul exterior al testelor rapide-oncologice e asemănător cu al celor antigen utilizate în cazul coronavirus. Odată utilizate, vom asista la o revoluție privind testarea rapidă pentru detectarea anumitor markeri genetici specifici anumitor tipuri de tumori.“, a concluzionat László Attila.

Dr. Laszlo Atilla scoate cifrele după doi ani! ”Nu ajunsesem niciodată la asta. Problemă de raportare. Sper să clarifice odată pentru totdeauna”

Dr. Laszlo Atilla consideră că în România există o problemă de raportare a procentului celor vaccinați din cauza faptului că nu se știe exact ce populație are țara noastră în momentul de față și care sunt cifrele la care ar trebui să ne raportăm.

„Să știți că nu am picat în cap, dar în doi ani de zile sau într-un an și ceva am depășit o limită sau un nivel de vaccinare pentru un vaccin care nu este obligatoriu, de 50%. După ani de zile, să știți, în cazul vaccinării împotriva gripei, nu ajunsesem niciodată la un grad de vaccinare de 10% și tot această comparație ne-a adus la cunoștință din nou că avem o problemă privind cifrele la care ne raportăm pentru că ne uităm la populația totală a României, da, într-adevăr, suntem la o rată de vaccinare undeva la 50%. Sper ca acest recensământ să clarifice odată și pentru totdeauna câți suntem și care sunt cifrele la care trebuie să ne raportăm, că dacă ne-am raporta la cifră mult mai mică pe care o resimțim pe pielea noastră, atunci foarte probabil că ne-am mai apropia undeva de media europeană.“, a declarat dr. Laszlo Atilla, în cadrul dezbaterii „Doi ani de la primul lock-down. Riscuri și amenințări de sănătate în era post-COVID“, organizată de DC NEWS.

