S-a decis! Cine este francezul ce-l înlocuiește pe Cioloș la vârful Renew Europe

Eurodeputatul Stéphane Séjourné, influent colaborator al preşedintelui francez Emmanuel Macron, a fost ales marţi în funcţia de preşedinte al grupului politic Renew Europe, a treia forţă din Parlamentul European, o poziţie strategică înaintea preşedinţiei franceze a Consiliului UE, care va începe la 1 ianuarie, transmite AFP, scrie Agerpres.



Singurul candidat rămas în cursă, Stéphane Séjourné a fost ales prin aclamare, a anunţat delegaţia franceză din grupul Renew Europe. Olandeza Sophie In't Veld, membră a Parlamentului European încă din 2004, şi-a retras candidatura în urmă cu o săptămână.

”Stéphane Séjourné este noul președinte al grupului Renew în Parlamentul European. Este o alegere echilibrată și necesară grupului nostru, care a înregistrat un bilanț excepțional sub conducerea lui Dacian Cioloș. Ne uităm spre viitor cu multă încredere, pentru că am dovedit că avem puterea și energia necesară unei construcții temeinice în anii care urmează. Simbolic, cred că suntem într-un moment de grație, pentru că în aceeași zi în care grupul Renew începe să construiască pe fundamentul solid pus de Dacian, la București se face o nouă demonstrație de politică responsabilă. Mulțumesc, Dacian! Mult succes, Stéphane!”, a scris Dragoș Tudorache pe pagina sa de Facebook.

Delegația franceză, cea mai numeroasă

Dintre cei 98 de aleşi ai grupului Renew Europe, delegaţia franceză este cea mai numeroasă, având 23 de membri.

Funcţia de lider al acestui grup europarlamentar a devenit vacantă după decizia eurodeputatului român Dacian Cioloş de a se concentra mai multe pe politica naţională.



În vârstă de 36 de ani, Stéphane Séjourné este un apropiat al lui Emmanuel Macron, pe care l-a acompaniat în ascensiunea sa către Palatul Elysée pentru a deveni unul dintre principalii săi consilieri politici.

Dacian Cioloș, demisie

Dacian Cioloș, președintele USR, a demisionat de la șefia grupului Renew Europe la începutul lunii octombrie. Acesta a anunțat că și-a prezentat demisia din funcția de președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, pentru a se concentra pe mandatul de președinte al USR, obținut la Congresul recent al formațiunii. Dacian Cioloș a declarat, la RFI, că și-a dat demisia de la șefia grupului Renew Europe din PE.

„Da, tocmai de asta am fost absent luni de aici, pentru că am fost la Strasbourg, am avut o întâlnire cu președinția grupului, apoi o ședință de grup și mi-am prezentat demisia, le-am explicat colegilor de ce fac lucrul acesta și dându-mi demisia am și deschis posibilitatea de a organiza alegeri pentru un nou președinte de grup cât mai repede, foarte probabil înainte de sfârșitul acestei luni Renew va avea un nou președinte”, a spus Cioloș, conform Mediafax.