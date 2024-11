S-a aflat care e una dintre cele mai longevive păsări! Cât poate trăi doar pe un anumit continent - Foto în articol

Citește și - Oraș invadat de mii de papagali: defrișările forțează păsările să caute adăpost în zonele urbane / VIDEO

Este vorba despre o specie de papagal pe cale de dispariţie, care trăieşte doar în sud-vestul Australiei. Aceasta se numără printre cele mai longevive specii de păsări din lume, conform unui studiu publicat joi, transmite agenţia Xinhua.

Cercetarea, publicată în jurnalul Pacific Conservation Biology, a constatat că papagalul lui Carnaby poate trăi 35 de ani în sălbăticie. Papagalul lui Carnaby este o specie de papagal negru, mare, endemic pentru sud-vestul statului Australia de Vest. A fost recunoscut oficial ca specie în pericol de dispariţie în 1999.

Carnaby's Black Cockatoo (Calyptorhynchus latirostris) is a large black parrot native to southwestern Australia. It is distinguished by its red tail panels and white cheek patches. Sadly, it's considered endangered due to habitat loss and illegal poaching. These cockatoos rely… pic.twitter.com/wGmhr8a24f