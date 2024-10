Oraș invadat de mii de papagali: defrișările forțează păsările să caute adăpost în zonele urbane / VIDEO

Citește și: Autobuz plin de elevi, cuprins de flăcări din cauza unei defecțiuni, în Arad

Invazia de papagali a adus cu sine consecințe neplăcute. Păsările, care se adună în număr mare pe cablurile electrice și stâlpii din oraș, au provocat pene de curent frecvente prin ciugulirea cablurilor electrice, iar zgomotele puternice și excrementele acestora au devenit o sursă de stres pentru locuitori.

"Dealurile dispar, iar asta îi determină să vină mai aproape de orașe pentru a căuta hrană, adăpost și apă", explică biologul Daiana Lera. Aceasta a subliniat că defrișările masive din ultimele decenii au redus semnificativ habitatul natural al papagalilor, forțându-i să migreze spre zonele urbane.

Imaginile recente din Hilario Ascasubi, un oraș cu aproximativ 5.000 de locuitori, prezintă scene care amintesc de filmul „The Birds” al lui Alfred Hitchcock, în care sute de păsări se adună pe cablurile electrice și zboară deasupra clădirilor, inclusiv a bisericii locale. Localnicii descriu invazia ca pe un coșmar în care fiecare rezident pare să aibă până la 10 papagali în apropierea sa.

