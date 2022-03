Romașcanu, la ședința informală a miniștrilor culturii din UE. Ce s-a discutat

'#Ministerul Culturii

Am participat la Angers, pe parcursul a 2 zile intense, la ședința informală a miniștrilor culturii din UE.

Reuniunea a avut loc la invitația ES D-na Roselyne Bachelot, ministra culturii din Franța, țară care deține președinția semestrială a Consiliului UE.

Au fost discuții interesante și utile atât în întâlnirile bilaterale cât și în sesiunile plenare.

Pe scurt, programul celor două zile a cuprins:

1. Bilaterală cu ES D-na Roselyne Bachelot, ministra franceză a culturii. Au fost abordate subiecte importante:

- susținerea programelor propuse de președinția franceză a Consiliului UE în special cele din domeniul media și audiovizual, patrimoniu și susținerea lecturii- sprijinul Franței pentru organizarea unei mari expoziții Picasso la București la inițiativa Muzeului de Artă Recentă din București

- continuarea discuțiilor privind instituirea unui fond cultural româno-francez în beneficiul sectorului cultural din România

2. Bilaterală cu vicepreședintele Comisiei Europene Vera Jurova; extrem de importante subiectele și cu speranța unor rezolvări apropiate:- discuții concrete despre modul de sprijin al presei atât în raport cu marile platforme dar și prin oferirea de protecție în fața influențelor și a știrilor false;

am insistat și am găsit deschidere pentru a găsi calea de a constitui fonduri la nivel european și local, din surse diverse, pentru a sprijini media să se dezvolte și pentru o compensație financiară corectă a jurnaliștilor- am atins și subiectele MCV și Schengen, pentru ambele existând un sprijin concret;

accesul în Schengen ar trebui sa devină realitate în foarte scurt timp iar renunțarea la MCV este aproape, urmând că acesta să fie înlocuit cu condiționalități similare cu ale altor state europene

3. Ședințe plenare- prima sesiune a fost dedicată Ucrainei și semnării unanime a unui mesaj care îndeamnă la încetarea urgentă a conflictului;

am subliniat în context contribuția României, apreciată de toți cei prezenți, la primirea și sprijinul refugiaților ucraineni- s-au atins subiecte de actualitate pentru cultură, patrimoniul și combaterea traficului de obiecte de patrimoniu, media, promovarea conținutului cultural european

4. Semnarea, împreună cu D-na Roselyne Bachelot a Declarației de e la Tunis privind promovarea cărții francofone.Au fost zile pline care ne-au oferit ocazia să comunicăm succesele dar și problemele sectorului cultural din România și să ne transmitem cu claritate obiectivele și interesele într-o Europă unită dar încă în fața unor provocări majore.', a scris ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, pe pagina sa de Facebook.

