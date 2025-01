România încearcă să ajungă la Mondial după 28 de ani: program, cote și adversari

România a căzut în cea mai bună grupă pe care și-o putea dori și are o șansă concretă să obțină calificarea la Cupa Mondială din 2026. Pentru a reuși acest lucru, România trebuie să termine pe primul loc în grupa H. Alternativa ar fi să dispute baraj, fie prin clasarea pe locul secund, fie datorită parcursului din Liga Națiunilor.

Programul României în preliminarii este următorul:

21 martie

21:45 – Cipru – San Marino

21:45 – ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru

21:45 – San Marino – ROMÂNIA

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino

21:45 – Austria – ROMÂNIA

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru

21:45 – San Marino – Austria

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino

În calendarul echipei naționale sunt, după anunțarea programului, două datele libere, unde România va fi nevoită să dispute două meciuri amicale: 6 septembrie și 9 octombrie.

Ce șanse are România să obțină calificarea directă?

Așa cum am menționat deja, pentru calificarea directă există o singură șansă: clasarea pe primul loc. Ce șanse avem? Ei bine, Austria este favorita numărul 1 la casele de pariuri sportive, cu o cotă de 1.61 să câștige grupa, iar România pornește cu șansa a 2-a, fiind creditată cu o cotă de 3.75. Bosnia & Herțegovina are șansa a treia, cu cota 5.50, Cipru are șansa a patra cu cota 34.00, iar San Marino are cota 501.00.

Prezentarea adversarelor României

Austria este principala adversară pe care o avem în drumul spre Cupa Mondială. A făcut parte din urna 1 la tragerea la sorți, însă nici ea nu a mai mers la turneul final din 1998, când a fost eliminată în faza grupelor. Cel mai bun rezultat l-a obținut în 1954, când s-a clasat pe locul 3. Cu Austria avem 2 victorii, 5 remize și 3 înfrângeri.

Bosnia și Herțegovina are o singură prezență la Cupa Mondială, în 2014, când a fost eliminată în faza grupelor. Am câștigat de patru ori meciurile cu această țară și am pierdut de două ori.

Pe Cipru am învins-o recent în Liga Națiunilor cu 3-0 și 4-1 și nu a fost prezent niciodată la Cupa Mondială ori la Campionatul European.

În schimb, San Marino este una dintre cele mai slabe echipe de fotbal din lume. Nu are prezențe la turneele finale, iar România a câștigat cele trei meciuri contra ei.

Grupele din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026:

- GRUPA A: Câștigătoarea meciului Germania - Italia, Slovacia, Irlanda de Nord, Luxemburg GRUPA B: Elveția, Suedia, Slovenia, Kosovo GRUPA C: Echipa învinsă dintre Portugalia și Danemarca, Grecia, Scoția, Belarus.

- GRUPA D: Câștigătoarea meciului Franța - Croația, Ucraina, Islanda, Azerbaidjan.

- GRUPA E: Câștigătoarea dintre Spania și Olanda, Turcia, Georgia, Bulgaria.

- GRUPA F: Câștigătoarea dintre Portugalia și Danemarca, Ungaria, Irlanda, Armenia.

- GRUPA G: Învinsa din meciul Spania - Olanda, Polonia, Finlanda, Lituania, Malta.

- GRUPA H: Austria, România, Bosnia și Herțegovina, Cipru, San Marino.

- GRUPA I: Învinsa din meciul Germania - Italia, Norvegia, Israel, Estonia, Moldova.

- GRUPA J: Belgia, Țara Galilor, Macedonia de Nord, Kazahstan, Liechtenstein GRUPA K: Anglia, Serbia, Albania, Irlanda, Letonia, Andorra.

- GRUPA L: Învinsa din meciul Franța - Croația, Cehia, Muntenegru, Feroe, Gibraltar.

Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită de SUA, Mexic și Canada între 11 iunie și 19 iulie. Meciul de deschidere va avea loc în Mexico City, iar finala se va disputa la New York.

