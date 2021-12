Românca voluntar pentru unul dintre vaccinurile anti-COVID dezvoltate de britanici: Am leșinat, am avut febră, mi-a fost rău, voi înțelegeți? Da, așa funcționează placebo

„Ieri a fost ultima mea zi ca voluntar in cadrul studiului Novavax. Am testat un nou vaccin anticovid, am primit doua doze de vaccin si doua de placebo, in momente diferite si mi s-a recoltat sange pentru analize cam o data la 6 saptamani. Am incheiat un an si 2 luni de voluntariat dedicat memoriei Tatalui meu, rapus de covid. Un an si-un pic, incredibil, plin de emotii, si vreau sa impartasesc cu voi cateva momente importante pentru mine in cadrul studiului.

Cel mai important lucru pe care vreau sa vi-l povestesc este efectul placebo. Nu am crezut niciodata cat de mare este puterea gandurilor noastre. Cat de mult convingerile noastre ne pot afecta fizic. Cred ca pana sa nu o patesc chiar eu, placebo imi suna usor superficial.

Primele doze de ser le-am primit anul trecut in noiembrie. Am fost atat de convinsa ca am primit vaccinul, incat la cateva ore dupa administrare, a inceput meniul efectelor adverse: febra, varsaturi, dureri musculare, lesin, eruptii cutanate, palpitatii, tuse, dificultati de respiratie. Noaptea am avut frisoane, dimineata am mai tras o tura de lesin in baie. Cateva zile am tusit in continuu. Am fost, evident, testata, consultata, reconsultata de medici. Dupa a doua doza, scenariul s-a repetat. In aplicatia in care fiecare voluntar mentiona efectele secundare, cred ca am scris zilnic si am umplut rubrica de raportari. Sotul meu, voluntar si el, n-a avut nimic in afara de un somn bun in noaptile dupa administrarea serului.

A doua etapa, numita cross-over, cei ce in prima etapa au primit vaccin, acum primesc placebo, si invers. In a doua etapa, in afara de o pofta super mare de cafea, nu am trait nimic interesant. Nici macar durere la locul injectarii. Cand a venit momentul de unblinding, m-am simtit ultima fraiera cand am aflat ca in prima faza am primit ser fiziologic.

Am primit doua doze de ser fiziologic si am facut ca toate visele, si toate durerile si sufocarile si lesinurile vietii au fost provocate de mintea mea panicata/emotionata/anxioasa. Am lesinat, am avut febra (38.3), mi-a fost rau, voi intelegeti? Da, asa functioneaza placebo. Majoritatea efectelor secundare nasoale au fost raportate de primitorii de placebo.

Suntem vreo 50.000 de voluntari in studiul asta, pe toate continentele, si in afara de vreo 8 (opt) crize de fiere, raportate de persoane cu calculi biliari existenti, nu exista efecte secundare raportate de primitorii de vaccin.

Da, am facut si un test de anticorpi, si am un numar cu 5 cifre. Sa-mi traiasca. Si pentru ca tot procesul aprobarii vaccinului produs de Novavax e intarziat, NHS a decis sa mai facem inca doua doze de Pfeizer pentru a avea o schema de vaccinare completa, ca sa puntem calatori. Sotul meu a facut si un J&J intre timp, il prinde sfarsitul de an cu 3 scheme complete de vaccinare.

Am vrut sa impartasesc aceste momente, pentru a va asigura ca vaccinul, oricare ar fi el, este sigur, este studiat incredibil de atent, ca fiecare aprobare este data doar dupa rezultate impecabile in studii, ca nu se face nici cea mai mica eroare si ca nici cel mai mic pas nu este sarit. Am fost martora a ce inseamna reguli respectate 100%, precizie si minutiozitate, studiu riguros si atent si munca asidua. Cam asta este, pe scurt, experienta de voluntar Novavax. Sunt mandra ca am facut parte din acest studiu, ca am avut o contributie infima la ceva maret, si ca onorez memoria lui Tata. Ma pregatesc de un nou voluntariat, si sper ca sa fiu printre cei ce pun umarul la invingerea altei boli cumplite, dementa de tip Alzheimer”, a relatat Silvia Câmpeanu, românca din Marea Britanie care a fost voluntar în cadrul studiului clinic pentru noul vaccin anticovid Novavax.

Gigantul farmaceutic Novavax a depus o cerere de autorizare a vaccinului său împotriva COVID -19 în Uniunea Europeană, a anunţat Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA).



EMA a început să evalueze o cerere de autorizare a introducerii pe piaţă a vaccinului anti-Covid de la Novavax, a declarat autoritatea europeană de reglementare, potrivit unui comunicat.



Evaluarea se va desfăşura potrivit unui program accelerat, a precizat EMA.



Acest vaccin, care ar putea deveni al cincilea autorizat în Uniunea Europeană, utilizează o tehnologie diferită de cea folosită pentru vaccinurile deja autorizate la scară largă în lume.

Este un aşa-numit vaccin subunitar, pe bază de proteine care declanşează un răspuns imunitar, fără virus. Poate fi păstrat la o temperatură cuprinsă între 2 şi 8°C, ceea ce ar putea facilita distribuirea sa.