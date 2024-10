Remiza ”albă” Rapid - FCSB, ”un rezultat echitabil”, în opinia lui Șumudică

Tehnicianul echipei de fotbal FC Rapid, Marius Șumudică, a declarat, duminică seara, după remiza, scor 0-0, cu FCSB, că formația sa nu merita să câștige, dar nici cea adversă, catalogând rezultatul drept echitabil.



”Eu le spun de fiecare dată jucătorilor mei că Dumnezeu îți dă un punct când începe meciul. Dacă poți să le iei și pe celelalte două, foarte bine, dacă nu, nu-l pierde pe cel pe care îl ai în buzunar. Eu nu le-am spus niciodată jucătorilor mei să se retragă, dar am întâlnit o echipă bună cu cel mai valoros lot din Liga I. și era foarte greu să joci deschis când treceau minutele și ei puneau presiune.

Din punctul meu de vedere cei de la FCSB nu au avut situații clare de a marca, doar prin șuturi de la distanță, însă Siegrist a fost în zi foarte bună și a respins. Noi am avut ocazii incredibile prin Njie, prin Boupendza, prin Emmers.. așa că eu cred că e un rezultat echitabil. Nici noi nu meritam să câștigăm, dar nici ei. Doar cine avea puțin mai mult noroc putea câștiga”, a precizat tehnicianul.



”Să vă gândiți ce presiune era pe umerii mei. De când nu pierde Rapid cu FCSB? De doi ani, nu? Ce însemna, cu Mutu, Bergodi și cine a mai fost, nu au pierdut niciun meci, iar acum cu Șumudică să fi pierdut? Nu e ușor să pregătești un astfel de meci. Mai ales că eu a trebuia să elimin entuziasmul și starea de confort de după victoria cu Farul.

Nu e ușor să pierzi axul central, pe Săpunaru și Hromada, iar acum pe Kait, în prima repriză. El s-a menajat toată săptămâna la piciorul drept și acum s-a accidentat la piciorul stâng, am înțeles că are o ruptură”, a adăugat el.

Rapid, pe loc de play-off din etapa viitoare

Șumudică susține că Rapid poate urca pe loc de play-off în cazul unei victorii în etapa următoare.



”Eu sunt mulțumit că de când am schimbat sistemul, de două meciuri, nu primim gol. Este punctul jucătorilor, un punct care ne duce la 3 de play-off. Asta în condițiile în care în următoarele două partide jucăm acasă cu Hermannstadt și UTA.

Când am preluat echipa eram pe locul 14, iar acum avem șansa, cu o victorie cu Hermannstadt, să prindem primele 6. FCSB joacă la Craiova și în funcție de ce se întâmplă o putem depăși pe FCSB la golaveraj”, a menționat el.



Întrebat dacă a adresat injurii suporterilor echipei FCSB, Marius Șumudică a negat: ”Eu dacă mi se arată o imagine în care scandez injurii la adresa suporterilor echipei FCSB cer să fiu suspendat. Dar eu nu am înjurat și nu am adus insulte fanilor adverși. Eu am salutat galeria noastră, dar nu am înjurat”.

