Răzvan Raț și soția sa ucraineancă, sprijin pentru refugiați: Vor sta la mine acasă!

"Acest război a început din februarie 2014, nu a încetat acolo unde am stat eu. Sunt opt ani de zile în care în Dobans s-a tras cu regularitate. Am casă acolo, mașini, alte proprietăți, dar sunt trecute la pierderi de mai demult. Am sperat să mă întorc acolo, dar ultimele speranțe au murit odată cu ce se întâmplă la momentul ăsta. Am mulți foști colegi pe care trebuie să-i ajut, sunt aproape să intre în România, am prieteni care nu au legătură cu fotbal. Azi o să treacă granița portarul lui Dinamo Kiev, cu soția și copilul, și vor sta la mine acasă. Mai am și alți prieteni pe care o să îi ajut.

Am pus și o parte din hotelul de la Slatina la dispoziția autorităților pentru refugiați. Încerc să ajut. Am câteva proprietăți în București, unde o să mai cazez câțiva dintre foștii colegi de la Sahtior Donețk. Ei sunt de două zile pe drum, sunt în Moldova. Mâine trec granița. Toți au câte trei copii și au dormit doar prin benzinării până acum", a declarat Răzvan Raț, în emisiunea La Măruță, de la Pro TV .

"Starea de spirit a soției mele nu e prea bună. Sora ei este plecată în Japonia, părinții ei nu mai sunt în viață de ceva vreme, dar are rude de gradul doi care nu doresc să plece de acolo. Nu prea are explicații pentru situația asta. Oamenii de acolo întreabă același lucru: de ce în 2022 ai putea ataca un stat suveran și independent? Cred că sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le știm”, a mai spus Răzvan Raț.

Fostul căpitan al echipei naționale are rude atât în Donețk, de unde este soția sa, Iulia, cât și în Lugansk.

A șaptea zi de război în Ucraina

Curtea Internaţională de Justiţie a anunţat că va audia mai multe persoane privind războiul din Ucraina. Sunt acuze de genocid, pe măsură ce luptele se intensifică. Curtea, cu sediul la Haga, va ţine audierile pe 7 şi 8 martie ca urmare a unei plângeri în acest sens din partea Ucrainei.

Oleksiy Danilor, şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare din Ucraina, a transmis că a primit informaţii despre un complot penru asasinarea preşedinteului Volodimir Zelenski. Informaţiile ar fi fost primite de la membri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) "care nu sunt dispuşi să participe la acest război sângeros".

"Pot spune acum că grupul de elită Kadyrov care venise în Ucraina pentru a-l elimina pe preşedintele nostru a fost distrus", a mai spus Danilov, citat de The Moscow Times.

Trupe aeropurtate ruse au debarcat la Harkov în cursul nopţii de marţi spre miercuri, a indicat armata ucraineană, făcând cunoscut că în oraşul din estul Ucrainei luptele sunt în curs de desfăşurare, notează AFP. 'Trupele aeriene ruse au aterizat la Harkov (...) şi au atacat un spital' local, a declarat armata ucraineană într-un comunicat pe reţeaua Telegram. 'Lupte sunt în curs între invadatori şi ucraineni', a precizat armata.

Peste 100 de locuitori au fost deja răniţi în raidurile aeriene ale Rusiei asupra oraşului-port Mariupol din sud-estul Ucrainei, potrivit primarului Vadim Boişenko, notează dpa."Numărul civililor răniţi creşte în fiecare zi", a declarat miercuri în zori Vadim Boişenko pentru agenţia ucraineană de presă UNIAN.



"Astăzi sunt 128 de oameni în spitalele noastre. Medicii noştri nici măcar nu se mai duc acasă", a adăugat el.



Mariupol se află în apropierea zonelor separatiste din estul Ucrainei şi este ultimul port major aflat sub control guvernamental la Marea Azov, potrivit Agerpres.

