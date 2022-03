Răzvan Cuc (PSD): Pe mine firmele românești m-au impresionat. S-a născut o nouă stea a constructurilor de cale ferată

„Legat de proiectul privind legătura feroviară de la Otopeni, îmi amintesc că era Gică Popescu consilier pe probleme de sport și venea zilnic să mă întrebe când lansez proiectarea și execuția. Am lansat-o în martie, în aprilie am semnat contractul. Deci, s-a putut să lansezi o procedură de licitație în care, într-o lună, să faci și evaluare și să semnezi și contractul, pentru că se apropia campionatul. Atunci, pentru mine s-a născut o nouă stea a constructurilor de cale ferată, firma de la Galați, Arcada. Mobilizare! Când am plecat eu în 2019, ei erau undeva la 15 la sută cu proiectul, dar aveau toate materialele aduse pentru a finaliza obiectivul în termenul util. Pe mine firmele românești m-au impresionat”, a spus Răzvan Cuc pentru DCNews.

„Eu am fost apropiat de firmele din România, așa cum e normal să fie, doar România este casa mea, aici cresc copilul. Le-am înțeles problemele, dar, dacă avem ceva de învățat de la partea occidentală, este că trebuie să pregătim foarte bine hârtiile. Să fim pregătiți, pentru că nu se știe niciodată unde ajungem”, a spus Răzvan Cuc.

Într-un alt interviu pentru DCNews, Răzvan Cuc a spus că „un antreprenor român are know-how în România, are forţa de muncă în România, are organizarea de şantier în România, nu trebuie să aducă nimic de afară”. „Este clar că antreprenorul român are câteva puncte forte, iar dacă este şi susţinut, vom vedea surprize şi mai plăcute”, a subliniat Răzvan Cuc.

Răzvan Cuc, următoarea temă urgentă după ce se calmează criza refugiaților

Răzvan Cuc a vorbit și despre PNRR. „Ca simplu parlamentar și ca fost ministru al Transporturilor, mă gândesc că, după ce se calmează lucrurile cu refugiații, pentru că mi se pare normal acum ca tot guvernul să fie concentrat pe problema refugiaților, problema securității, sunt alte probleme vitale în momentul de față, dar după să se găsească un moment pentru a se discuta și despre prelungirea implementării PNRR-ului, cel puțin pe anumite componente”, a mai spus Răzvan Cuc. Ulterior, a adăugat: „Știți că sunt atâtea tabere care zic, domnule, nu se poate discuta PNRR. În momentul de față, orice se poate discuta, din cauza conflictului, a pandemiei. Omenirea este supusă la niște presiuni de care nici nu a știut că se vor întâmpla.”

