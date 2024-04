Răsturnare de situație cu demisia lui Iulian Dumitrescu de la conducerea PNL Prahova

Iulian Dumitrescu este preşedintele PNL Prahova, fără să fi fost formulată şi înregistrată vreo demisie din această funcţie de conducere, se arată într-o decizie a Biroului Electoral Judeţean (BEJ) Prahova publicată pe site-ul oficial al Prefecturii Prahova, la secţiunea dedicată alegerilor din 9 iunie, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, BEJ a respins o contestaţie formulată de PSD Prahova împotriva numirii reprezentanţilor PNL în birourile electorale de circumscripţie comunale, orăşeneşti sau municipale din judeţ, social-democraţii cerând să se constate nulitatea adreselor prin care au fost desemnaţi reprezentanţii liberali în cadrul acelor birouri "întrucât respectivele adrese sunt semnate de o persoană fără calitate în respectiva formaţiune politică".



Social-democraţii au arătat că adresele respective sunt semnate de către Iulian Dumitrescu, cel care, în declaraţia publică din data de 1 februarie, a precizat că demisionează din toate funcţiile de conducere din partid, aspect care rezultă şi din declaraţiile preşedintelui PNL, Nicolae Ciucă.



În urma analizei, contestaţia PSD a fost respinsă pe motiv că Iulian Dumitrescu este preşedinte al PNL Prahova, fără să fi existat vreo demisie din această funcţie.



"Din această perspectivă, se reţine că Partidul Naţional Liberal a transmis, prin email, către toate birourile electorale de circumscripţie comunale, orăşeneşti sau municipale din judeţul Prahova adresa nr. 136/18.04.2024, înaintată şi Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană prin care a învederat că adresele privind reprezentanţii desemnaţi în aceste birouri sunt semnate, în mod valabil, de domnul Iulian Dumitrescu, care este preşedintele Partidului Naţional Liberal - Filiala Prahova, fără să fi fost formulată şi înregistrată vreo demisie din această funcţie de conducere", se precizează în documentul menţionat.



Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a anunţat, în februarie, că demisionează din toate funcţiile deţinute în PNL, în urma anchetei DNA care îl vizează.



La acel moment, el era prim-vicepreşedinte PNL şi preşedinte al PNL Prahova.



Având în vedere existenţa dosarului în care DNA mi-a adus acuzaţiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speţă, a scris atunci pe Facebook Iulian Dumitrescu.



Iulian Dumitrescu este cercetat de DNA sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită şi fals în declaraţii.

