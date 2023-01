Ce i-a spus Rareș Bogdan austriacului Nehammer când s-a plâns de refugiații din Ucraina. Lecție de omenie și solidaritate

"Sunt două aspecte aici. Ţine de modalitatea prin care Nehammer încearcă să obţină bani de la UE, bani suplimentari încercând să înduplece Franţa, Germania şi comisia să acorde aceşti bani. În momentul în care eram în discuţii cu Nehammer înainte cu o zi de momentul 8 decembrie, Karl Nehammer făcea referire că pe teritoriul Austriei au trecut 280.000 de emigranţi, dintre ei oprindu-se 40.000, vorbesc de emigranţii ucrainieni, iar în momentul în care eu i-am spus ştiţi pe teritoriul României au trecut, atunci trecuseră 3 milioane, au rămas 150.000 şi nu ne-am plâns şi nici nu am considerat să facem altceva decât ceea ce trebuie pentru oamenii aflaţi în pericol. Asta e logica cancelarului Nehammer", a declarat Rareş Bogdan.

"Pe data de 29 în cel mai bogat land al Austriei cu un PIB de o treime din totalul PIB-ului austriac, Austria inferioară, au loc alegeri. După blocajul pe care Nehammer şi Gerhard Karner l-au făcut la adresa României şi Bulgariei, sperau să crească în sondaje. Din contră, partidul condus de Nehammer, un partid in care este deja extrem de contestat de Caroline Estadler, spera să obţină câteva puncte în landul austriac. Nu au obţinut aceste puncte. Pe primul loc în sondaje se află tot Partidul Conservator Naţionalist Austriac şi pe locul doi, socialiştii austrieci. A făcut acest spectacol grotesc cu largul concurs al autorităţilor bulgare pentru a încerca să explice alegătorilor din Austria că face toate eforturile să blocheze imigranţii, tema migraţiei fiind principala temă în campania electorală din aceste zile. Încearcă cu ajutorul unor imagini difuzate şi unei campanii duse cum blochează el migraţia spre Austria să mai câştige şi el câteva puncte electorale. Nu le va obţine. Sper din tot sufletul ca, pentru prima dată în 40 de ani, OVP să iasă pe locul 3. 34 de ani din 40 de ani, partidul lui Karl Nehammer a condus landul austriac cel mai puternic din cele 7", a declarat Rareş Bogdan pentru Antena 3CNN.

Dacă Austria va rămâne fermă, cu ce ne ajută declaraţiile Suediei?

"România foloseşte tot ce are leadership special la nivelul relaţionărilor externe şi mă refer aici la SUA, Israel, Franţa, în încercarea de a convinge Austria care nu este un stat izolat, este un stat care trebuie să relaţioneze cu restul statelor. România are un rol cheie pe flancul estic al NATO, are un rol cheie în toată negustoria, în tot comerţul cu cereale, sare, porumb dinspre Ucraina spre Europa Centrală. România poate să joace foarte puternic această carte. Poate să joace foarte puternic relaţionarea cu Suedia pe subiectul NATO, unde Turcia joacă extrem de dur şi cu condiţionalităţi extrem de clare. Preşedintele Austriei nu are forţa unui preşedinte din sistem american, franţuzesc sau românesc, dar este totuşi un om care reprezintă din punct de vedere al politicii externe statul autriac împreună cu ministrul de Externe. Faptul că România a ales să-şi retrimită ambasadorul şi reprezentanţii diplomatici la Viena, înseamnă o chestiune de bun augur", a mai declarat Rareş Bogdan pentru Antena 3 CNN.

