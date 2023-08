Rareș Bogdan, după amenințarea lui Ciolacu: PNL nu se închină și nu se apleacă în fața ta, Marcele

Într-un mesaj remis DC News, Rareș Bogdan, europarlamentar liberal și prim-vicepreședinte PNL, atenționează asupra măsurilor fiscal-bugetare pregătite de Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

„Exista oameni politici si oameni de stat, il citez pe Marcel Ciolacu de anul trecut. Incet, incet, domnul Ciolacu doreste sa ramana doar om politic. Declaratiile sale din ultima vreme imi intaresc tot mai mult aceasta parere. Conditionarea aceasta indusa voluntar, in mod evident repetat, mie imi suna ca o amenintare sau mai clar, un santaj direct! Daca poporul roman nu accepta sa faca ce vreau eu, daca Partidul National Liberal imi contesta masurile economico-fiscale voi declansa alegeri anticipate in Romania! Marcele nu esti nici Mihai Viteazu, nici Stefan cel Mare si nici Alexandru Ioan Cuza, adica niste oameni de stat care au intrat in constiinta si istoria romanilor si a Romaniei, ci esti doar presedintele trecator al PSD. A conduce Romania nu inseamna sa interpretezi o piesa de teatru in care la un moment dat gresesti o replica si te superi pe spectatori si ameninti ca pleci de pe scena. Facand apel la istorie iti aduc aminte ca la ultimele alegeri democratice din Romania, poporul roman a votat o majoritate de dreapta in Parlament! Din fericire pentru Romania, la Cotroceni se afla o persoana responsabila care este singura care poate genera alegeri anticipate, iar Domnia Sa este suficient de intelept incat sa inteleaga momentul complicat pentru Romania si sa nu arunce tara intr-o aventura, doar pt ca un om politic ajuns pe o pozitie cheie nu isi intelege inca rolul de om de stat.

PNL nu se inchina si nu se apleaca in fata ta, Marcel Ciolacu! Orice amenintare si presiune asupra noastra, a liberalilor, va intampina o pozitie ferma si asumata a conducerii Partidului National Liberal.

PNL este obligat sa spuna NU propunerilor tale de majorare a taxelor si impozitelor care ar afecta grav mediul de afaceri romanesc si a generat deja o mare neliniste in randul cetatenilor romani. Este cel mai grav atac la proprietate de la Iliescu incoace!

Deci te informez inca odata ca nu suntem deacord si nu sustinem proiectul de OUG fiscal care a aparut ca draft in spatiul public. PNL este obligat oricum prin statut sa aprobe un asemenea document de o astfel de complexitate prin forul de conducere national, Biroul Permanent National, sau cel putin Biroul Executiv.

PNL este obligat sa apere stabilitatea Romaniei, insa nu este obligat sa accepte excesele si fitele nimanui“, a transmis Rareș Bogdan, întrun mesaj remis DC News.

