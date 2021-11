Rareș Bogdan: Am încercat refacerea alianței cu USR săptămâni în șir. Oamenii nu ne vor ierta...

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține că motivul eșecului refacerii coaliției cu USR PLUS este aritmetica. Potrivit acestuia, PNL ar fi încercat săptămâni în șir să refacă coaliția, dar pentru că nu le ieșeau la socoteală numărul de voturi necesare în Parlament au decis să se îndrepte spre PSD. "Sunt unul dintre cei care are o relație specială atât cu Dacian Cioloș, cu Dan Barna.", a mai spus Rareș Bogdan.

"Important va fi ceea ce livrăm. Înțeleg diferențele majore și am vorbit despre ele, de abordare în mediul economic, financiar, din multe puncte de vedere, dar trebuie să ne uităm la ce vom putea livra. Vom putea livra mai multe reforme pentru România în următorii 3 ani și vreau să vă spun, domnule Badea, vă asigur că am încercat refacerea alianței săptămâni în șir și sunt unul dintre cei care are o relație specială atât cu Dacian Cioloș, cu Dan Barna, cu Cătălin Drulă, cu Claudiu Năsui, cu Vlad Voiculescu, cu Ionuț Moșteanu, cu Dragoș Tudorache, cu liderii USR PLUS. A fost o încercare permanentă de a găsi forma prin care să reconstruim coaliția. Din păcate, am avut un mare adversar în ultima perioadă și adversarul este aritmetica. Aritmetica este imbatabilă și este de necontestat. În momentul în care vrei să reconstruiești o majoritate, trebuie să obții 234 de voturi. Partidul Național Liberal astăzi are în Parlament 115 parlamentari, USR are în Parlament 80 de parlamentari, iar UDMR are 30 de parlamentari. Împreună, cele 3 formațiuni politice, au suma de 215 de parlamentari, restul până la 234 aveam nevoie de minim 9 voturi pe care să le obținem de la minorități naționale, de la neafiliați 4 voturi sau de la formațiunea pe care o creează Ludovic Orban, fostul președinte al Partidului Național Liberal, care a atras în jurul domniei sale 17 parlamentari.

Rareș Bogdan: Am încercat până în ultima clipă

Deci era o majoritate complicată, o majoritate pe care noi am încercat până în ultima clipă să o construim și atunci am fost practic nevoiți să ne orientăm spre alte forțe politice, cu excepția AUR cu care refuzăm în continuare orice formulă de colaborare pentru a construi majorități. Noi trebuie să ne păstrăm individualitatea liberală, trebuie să ne păstrăm individualitatea pe viziunea economico-financiară, dar în același timp, să ne gândim ce putem face pentru această țară. Dacă vom reuși să facem reforme, alegătorii noștri care acum sunt supărați sau pur și simplu speriați, fără posibilitatea de a vedea viitorul foarte luminos, își vor schimba atitudinea dacă vom face ceva. Dacă nu vom face nimic și vom întârzia reforme așa cum am făcut în ultimele 10 luni, oamenii nu ne vor ierta.", a declarat Rareș Bogdan la Realitatea Plus.