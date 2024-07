Rafală radio puternică detectată în spațiu. De unde vine emisia și cât de periculoasă este pentru Pământ

Au fost detectate explozii neobișnuite și intense din spațiul îndepărtat, denumite explozii radio rapide (FRB). Aceste fenomene emit o cantitate uriașă de energie în doar câteva milisecunde, echivalentă cu ceea ce soarele nostru produce într-o sută de ani. Cauza FRB-urilor rămâne necunoscută, iar teoriile propun că acestea ar putea rezulta din coliziuni între găuri negre sau stele neutronice, sau chiar din colapsul unor stele îndepărtate, spun specialiștii potrivit revistei de specialitate Nature.

Ce au descoperit astronomii

O explozie radio repetată, cunoscută sub numele de FRB 20190520B, a fost observată de radiotelescopul sferic cu deschidere de 500 de metri (FAST) din China. Această explozie, spre deosebire de majoritatea FRB-urilor, apare sporadic și pare să fie inofensivă. În principiu, are legătură cu o sursă constantă de emisii radio aflată la marginea unei galaxii pitice situate la 3 miliarde de ani lumină de Terra. Așadar, nu suntem în pericol. E prea departe de noi și, în plus, nu are efecte devastatoare decât în imediata vecinătate.

Repetarea acestei FRB oferă astronomilor o oportunitate în plus de a examina mai detaliat aceste fenomene și de a dezvălui misterele originii lor. Prin identificarea unor modele precise în aceste explozii, cercetătorii încearcă să înțeleagă mecanismele care le generează și să clasifice diferitele tipuri de FRB. La ce ne-ar putea ajuta? La o mai bună înțelegere a formării găurilor negre despre care se crede că sunt goluri rămase de pe urma unor astfel de explozii radio.

