Rafael Nadal, probleme înainte de JO 2024 de la Paris: Nu este ușor de acceptat

Ibericul Rafael Nadal, ajuns în semifinalele turneului ATP 250 ATP de la Bastad, una dintre ultimele competiții înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, se confruntă cu probleme, despre care spune că îi sunt greu de acceptat, știut fiind faptul că fostul lider mondial este unul dintre sportivii cu un nivel al concentrării foarte ridicat, lucru care l-a definit pe parcursul întregii sale cariere.

După victoria din sferturile de finală, încheiată în trei seturi, după un meci maraton de 4 ore, scor 6-7 (2), 7-5, 7-5, Nadal a recunoscut în cadrul conferinței de presă că lipsa de concentrare de care a dat dovadă este o problemă importantă, mai ales că se află, cel mai probabil, la ultima sa prezență la Jocurile Olimpice, ediție care se desfășoară în complexul de la Roland Garros, locul unde a ridicat marele trofeu de 14 ori.

"Nivelul tenisului meu nu este rău, dar ceea ce se întâmplă este că uneori îmi pierd concentrarea fără să știu de ce și încep să nu știu cum să câștig puncte. În acele momente mă dezorganizez, până îmi regăsesc un plan de joc clar. Știu că am prea multe momente de deconectare, dar consider că este normal pe undeva, având în vedere de unde vin. Pentru mine nu este ușor de acceptat, pentru că de-a lungul carierei am reușit să joc foarte concentrat tot timpul, dar încetul cu încetul recuperez și voi reuși să schimb asta”, a spus Rafael Nadal, citat de Eurosport.

Nadal, la a patra prezență la Bastad

Mai mult decât atât, Nadal a ținut să puncteze că nu tratează acest turneu doar ca un turneu de ”încălzire” pentru Jocurile Olimpice, dar este clar că întrecerea de la Paris e marele său obiectiv în acest an și acolo va trebui să fie la 100% din toate punctele de vedere pentru a spera la o medalie, deoarece adversarii vor fi la un alt nivel, poate chiar din primul tur.

Pentru Nadal, aceasta este a patra prezență pe tabloul principal al turneului suedez, prima fiind în 2003. La primele două apariții s-a oprit în sferturile de finală, iar a treia oară, în 2005, a cucerit trofeul.

