"Rabla pentru electrocasnice" începe astăzi. La ce oră se dă startul și ce valoare au voucherele

Voucherele se pot genera de la ora 10.00. Bugetul alocat este de 6 milioane de lei. Săptămâna trecută voucherele pentru televizoare, laptopuri și tablete au fost epuizate în 8 minute, scrie Mediafax.

Valoarea voucherelor este de 400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++, 400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++ și 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an.

Finanțarea nu poate depăşi 50% din valoarea echipamentelor comercializate prin program. Bugetul alocat acestei etape este de 6 milioane de lei. Voucherele se pot genera până pe 16 decembrie 2021, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat acestei etape.

"Vă rugăm să generați vouchere doar dacă aveți intenția de a le utiliza"

"Având în vedere că în ediția precedentă, în etapele de selectare a voucherelor, bugetul a fost rezervat integral, ulterior fiind utilizate doar 55% din voucherele rezervate și ținând seama de faptul că bugetul alocat este limitat, vă rugăm să generați vouchere doar dacă aveți intenția de a le utiliza pentru achiziționarea electrocasnicelor selectate. Reamintim că voucherul este nominal şi netransmisibil şi nu poate fi utilizat decât de persoana căreia i-a fost emis, în urma înscrierii în aplicaţia informatică”, atenționa Minnisterul Mediului.

Bugetul de 14 milioane de lei pentru etapa a doua a programului Rabla pentru Electrocasnice a fost epuizat în 8 minute, a anunțat președintele Administrației Fondului pentru Mediu Lorand-Arpad Fulop. Mai mulți utilizatori s-au declarat nemulțumiți de modul de funcționare a aplicației.

Au fost generate 33.877 de vouchere, din care aproximativ 19.000 pentru televizoare, 9.600 pentru laptopuri și 5.100 pentru tablete.

Când va începe Programul Rabla pentru automobile

Programul Rabla pentru automobile aferent anului 2022 va începe la 1 februarie, a anunțat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, la Antena 3. Ministrul spune că programul este văzut ca o măsură menită să reducă numărul de mașini vechi din România, lucru solicitat de Uniunea Europeană.

„Măsura luată de Ministerul Mediului și care a fost întărită în 2021 a fost susținerea celor ce vor o mașină nouă. Am triplat bugetul la mașini electrice și am crescut cu peste 50% bugetul la Rabla clasic. Acest lucru înseamnă scoaterea a peste 80.000 de mașini mai vechi de opt ani din circulație. Lucrăm la eficientizarea programului Rabla Clasic și Rabla Plus, vorbim cu producătorii și importatorii de mașini să gasim o soluție mai eficientă pentru 2022, analizăm varianta tichetelor multiple, analizăm varianta obligativității pentru mașinile electrice de a scoate din circulație o mașină veche, analizăm impactul programului asupra mașinilor mai vechi de 15 ani sau mai vechi de opt ani. Este o analiză care se va finaliza în luna ianuarie”, a spus ministrul.

Tanczos Barna a precizat că, în coaliție, vor fi discutate și măsurile de descurajare a achiziției de mașini vechi, respectiv posibilitatea apariției unei noi taxe. „Este o decizie politică, nu o pot lua eu în calitate de ministru. Se va analiza în coaliție, avem Guvern, avem o majoritate, se va discuta cu siguranță acest aspect”.