PSD Vrancea: Avem soluții și dăm asigurări tuturor celor din Sănătate că vor primi salariile

Pe de altă parte PSD îl somează pe Cîțu să înceteze să se mai agațe de scaunul de premier, în tentativa sa disperată de a-și păstra puterea și influența politică. Atitudinea sa absurdă agravează situațiile deja critice, precum cea din Sănătate.Î

n nicio circumstanță nu se poate întâmpla ce personalul medical să nu-și primească salariile. Declarația ministrului de resort pe aceasta temă pur și simplu n-ar fi trebui să existe. Medicii, asistenții au nevoie de tot sprijinul posibil acum, când se luptă până la epuizare să salveze viețile oamenilor. În niciun caz nu aveau nevoie de noi motive de îngrijorare, care să-i încarce și mai mult, chiar să-i demobilizeze.

Salariile personalului medical trebuie să fie și vor fi plătite!

Dacă bugetul rămas ministerului Sănătății nu ajunge pentru plata salariilor și a tuturor contribuțiilor aferente, soluția e ca oamenii să-și primească integral banii și să se amâne contribuțiile. Aceasta ar fi cea mai simplă soluție, care stă în pixul ministrului Sănătății și al premierului", precizează PSD Vrancea.

Precizările PSD Vrancea vine în contextul în care ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat, miercuri, că nu sunt bani în bugetul instituţiei pentru salariile din decembrie ale 74.000 de angajaţi, dar că se lucrează la soluţii, cea mai la îndemână fiind o rectificare bugetară.



"Pe partea de buget al Ministerului Sănătăţii, ceea ce finanţăm noi, cheltuieli de personal, avem 74.000 de angajaţi în sistemul bugetar de sănătate care trebuie să primească salariul (...) pentru luna decembrie, care înseamnă salariul pentru munca desfăşurată în noiembrie. Nu avem asigurată această sumă. Soluţiile pot fi găsite, resurse financiare am înţeles de la Ministerul de Finanţe că există. Există soluţia legală, juridică, prin care acest lucru se rezolvă. Încă nu am depăşit o anumită limită care nu poate fi estimată sau în care am intra în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie, dar sigur am semnalat această problemă, pentru că trebuie să fim preventivi şi să nu ajungem într-o asemenea situaţie", a spus Cseke Attila, la un post TV.