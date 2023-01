Provocare pentru băncile din România: Credeți că se poate să renunțați la un nou câștig care pentru voi înseamnă doar puțin mai mult profit?

„Provocare pentru băncile din România: rezistați fără să creșteți ratele românilor! Nu mai taxați oamenii fără milă!

Azi, BNR a ridicat dobânda de politică monetară cu 0.25%. Dvs, bancherii, știți că acest lucru nu înseamnă automat că trebuie să creșteți dobânzile la creditele pe care le dați către populație și firme. Știți că nu întotdeauna vă împrumutați de la BNR și că pe piața din România există lichiditate.

Așadar, într-un moment greu pentru oamenii acestei țări, pt clienții voștri, într-un moment de încercare pt noi toți, vă adresez un apel la solidaritate și onestitate! Credeți că se poate să renunțați la un nou câștig care pentru voi înseamnă doar puțin mai mult profit însă pentru oameni poate să însemne adevărate drame? Nu este obligatoriu să ridicați dobânzile, știți foarte bine!”, a fost mesajul transmis de Ramona Bruynseels.

BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât marţi majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an, de la 6,75% pe an, anterior, începând cu data de 11 ianuarie 2023, informează banca centrală.



De asemenea, BNR a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an, de la 7,75% pe an, creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6%, de la 5,75% pe an, şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.



Potrivit unui comunicat al BNR, rata anuală a inflaţiei a ajuns în noiembrie 2022 la 16,76%, peste nivelul prognozat, după ce în octombrie a scăzut la 15,32%, de la 15,88% în septembrie. Creşterea a fost determinată şi în acest interval mai cu seamă de majorarea preţurilor alimentelor, incluzând categoria LFO, dar şi de scumpirea mai pronunţată a mărfurilor nealimentare şi a serviciilor de piaţă. Impactul lor a fost contrabalansat totuşi consistent de scăderea dinamicii preţului la combustibili, pe fondul trendului descendent al cotaţiei petrolului, precum şi al plafonării preţului lemnelor de foc.



Rata anuală a inflaţiei CORE2 ajustat şi-a accelerat uşor ascensiunea în primele două luni din trimestrul IV 2022, contrar previziunilor, mărindu-se de la 11,9% în septembrie la 14,0% în luna noiembrie 2022, ca urmare a creşterilor cvasi-generalizate de preţuri consemnate pe cele trei segmente ale inflaţiei de bază. Evoluţia inflaţiei CORE2 ajustat continuă să reflecte efectele majorărilor ample ale cotaţiilor materiilor prime agroalimentare şi ale costurilor cu energia şi transportul, alături de influenţele blocajelor în lanţuri de producţie. Acestea au fost potenţate şi în acest interval de cotele înalte ale aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt şi de rezilienţa cererii pe anumite segmente, precum şi de ponderea însemnată deţinută în coşul de consum de produsele alimentare şi de cele importate.



Rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC - indicator al inflaţiei pentru statele membre UE) a crescut în luna noiembrie 2022 la 14,6%, de la 13,4% în septembrie. Totodată, rata medie anuală a inflaţiei IPC şi cea calculată pe baza IAPC s-au mărit în noiembrie la 13,1% şi la 11,4%, de la 11,8%, respectiv 10,2% în septembrie 2022, rămânând însă la valori inferioare celor prevalente în regiune şi în ţările baltice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News