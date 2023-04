Programul Rabla Plus. Laurențiu Neculaescu (AFM): S-au terminat banii pentru mașini electrice / Peste 1.000 de UAT-uri au solicitat stații de încărcare / video

S-au terminat fondurile din prima etapă a Programului Rabla Plus. În plus, peste 1.000 de unități administrativ teritoriale au depus cereri pentru stații de încărcare cu putere mare la Administrația Fondului pentru Mediu.

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a fost invitat la DC News, unde a vorbit despre Programul Rabla Plus și programul de dotare în fiecare unitate administrativ-teritorială a României cu stații de încărcare cu putere mare.

„Rabla Plus e un program prin care achiziționăm mașini electrice. Sesiunea a fost în derulare, iar fondurile pentru mașini electrice s-au consumat imediat. S-a consumat foarte repede și la persoanele juridice, și la persoanele fizice, și la instituții publice“, a punctat Laurențiu Neculaescu.

„Câți bani ați avut?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Total am avut peste 800 de milioane de lei. A fost sesiune de acum, în care am alocat 70% din buget, și va mai fi o sesiune în toamnă, probabil în septembrie, în care vom aloca diferența de 30% plus economiile rezultate.“, a adăugat președintele AFM.

„560 de milioane, pe loc, i-ați acoperit“, a completat Bogdan Chirieac.

„Pentru mașinile clasice încă mai avem bani, încă se mai depun solicitări“, a mai spus Laurențiu Neculaescu.

„Dați bani și pentru stații de încărcare. Administrațiile locale vin, iau banii și pot face stațiile“, a spus Bogdan Chirieac.

„Avem la programul de stații cu putere mare 1024 de aplicații. Peste 1.000 de UAT-uri din România au solicitat stații de încărcare. Acum sunt în perioada de evaluare, clarificări. O parte dintre ele sunt în implementare și sunt și proiecte unde deja s-au montat aceste stații de încărcare“, a spus președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

