”Privilegiul” lui David Popovici la JO 2024: Pentru că nu am luptat pentru medalie, am reușit să câștig

David Popovici, cel care a scris istorie pentru înotul masculin, a afirmat că a reușit performanța de a cuceri aurul olimpic pentru că nu și-a promis acest lucru, dar că a fost un ”privilegiu” să fie prezent la o nouă ediție a Jocurilor Olimpice.

”Ieri am spus că habar nu am dacă voi câștiga sau nu, pentru că pur și simplu nu mi-a păsat de medalie, așa am câștigat. Nu ăsta este obiectivul, obiectivul este să te simți bine, să vii la Jocurile Olimpice, să concurezi împotriva celor mai buni din lume. Este un privilegiu doar să fii aici, așa că pentru că nu am luptat pentru medalie, am reușit să câștig.

A fost o luptă de câini, fix așa aș descrie-o. Pe ultimii 50 de metri l-am văzut pe american că e în fața mea. Chiar dacă nu te uiți la ei îi simți acolo în ceafă.

Chiar dacă nu m-am uitat la ei, nu mi-am permis nici pentru o secundă să o las moale. Nu trebuia să plec nici prea tare, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care trebuia să o fac.

Bineînțeles că mă bucur pentru medalie și mă bucur că am făcut istorie pentru un înot”, a declarat David Popovici la zona mixtă, scrie Agerpres.

David Popovici a încheiat cursa cu timpul 1 min 44 sec 72/100. Podiumul probei de 200 m liber a fost completat de Matthew Richards, cu timpul 1 min 44 sec 74/100, iar medalia de bronz a fost cucerită de americanul Luke Hobson, cu timpul 1 min 44 sec 79/100.

Popovici: Am văzut instant că sunt primul

”Mi-am dat seama că am câștigat când am atins plăcuța, pentru că ele au niște lumini pe ele, dacă atingi primul e o singură lumină, al doilea două lumini, al treilea trei lumini, și am văzut instant că sunt primul.

Euforie, lacrimi și la mine, nu sunt eu cel mai deschis, dar am plâns și eu, când am dat primul interviu celor de la TVR.

Îmi dădeau lacrimile, inclusiv pe podium, m-am abținut cu greu. Când eram mic mă uitam la Jocurile Olimpice, la Michael Phelps, la cum este ridicat steagul tuturor celorlalți campion olimpici, cum i se ridică steagul și am visat la acest moment.

La 11 ani aveam tortul meu, a fost cu Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Adică eu de la 10-11 ani știam că îmi doresc să ajung la Jocuri și dacă eu am reușit, un băiat născut crescut în Pantelimon și Titan, adică nimic special, dar de fapt este special, dacă eu am reușit, un băiat complet obișnuit, absolut oricine poate, prin determinare, perseverență, muncă”, a mai spus David Popovici.

Primul aur olimpic pentru înotul masculin românesc

David Popovici a scris istorie pentru România, cucerind prima medalie olimpică pentru natație, după o pauză de 20 de ani, de la ediția JO de la Atena, mai exact după medalia de aur la 200 m liber, obținută de Camelia Potec, respectiv bronzul la 200 m spate, cucerit de Răzvan Florea.

Întrebat dacă va obține o medalie și la proba de 100 m liber, unde seriile și semifinalele vor avea loc marți, David Popovici a răspuns la fel ca și după semifinalele de duminică, de la proba de 200 m liber,

”Da, sunt primul campion olimpic din istoria înotului masculin și la sută vedem mâine. Exact cum v-am răspuns și pentru 200, habar nu am ce se va întâmpla. Sunt un pic mai relaxat, bineînțeles, am trecut de jumătate din cea mai importantă competiție a anului pentru mine. Când o să fiu în vacanță, o să am un pic de timp să mă bucur cu adevărat. Sunt curse diferite, efort diferit”, a afirmat Popovici.

Mulțumiri pentru cei care l-au susținut sau nu

Campionul olimpic a ținut să mulțumească tuturor apropiaților săi pentru ajutorul acordat în câștigarea medaliei: ”Dacă tot sunteți toți aici, sunt toate multe microfoane, aș vrea să profit de ocazie, să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, care m-au susținut de la A la Z, de la prieteni, la profesori, la absolut oricine, familie, apropiați.

Dar le mulțumesc și tuturor celor care nu au avut încredere în mine, pentru că fără ei nu puteam să ajung aici. Repet, dacă eu am putut, absolut oricine, oameni obișnuiți, pot să facă lucruri extraordinare”, a mai spus David Popovici.

