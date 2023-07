Primul coridor energetic din sectorul românesc al Mării Negre, în curs de autorizare. BSOG a făcut anunţul

BSOG a anunţat acest prim pas în autorizarea primului coridor energetic, cu o capacitate proiectată de 3GW şi o lungime de 126 km. Scopul său este de a conecta viitoarele parcuri eoliene din largul mării la sistemul energetic naţional, operat de Transelectrica.

"Infrastructura, terenurile deţinute în proprietate şi drepturile legale de trecere plasează proiectul MGD într-o poziţie ideală pentru asigurarea coridorului energetic care va deservi producţia eoliană din zona marină şi facilităţile necesare de conectare la SEN, precum staţiile de transformare şi, dacă va fi cazul, convertizoare", se spune în comunicat.





Ce provocări au fost depăşite



"Estimările privind producţia de energie eoliană prin instalaţii fixe în sectorul românesc al Mării Negre sunt foarte promiţătoare. Cu toate acestea, una dintre cele mai mari provocări ale dezvoltării unui parc eolian în zona marină o reprezintă încercarea de a asigura şi apoi de a autoriza un culoar energetic de la instalaţiile de producţie offshore la SEN. Traversarea unor zone foarte reglementate pe uscat şi pe apă cum sunt ariile naturale protejate, zonele militare, zonele turistice, siturile arheologice şi monumentele istorice, zonele de ancoraj, porturile şi căile maritime, precum şi securizarea accesului la terenuri şi obţinerea susţinerii comunităţilor vizate, coexistenţa cu activităţile de pescuit şi detectarea şi evitarea muniţiei neexplodate existentă pe fundul mării sunt unele dintre aceste provocări, iar infrastructura proiectului MGD le-a depăşit pe toate cu succes", a declarat directorul general al BSOG, Mark Beacom, citat de Agerpres.

În primul an de producţie de gaze naturale din MGD, aşteptările iniţiale ale BSOG au fost depăşite, primul miliard de metri cubi de gaze naturale fiind livrat cu o lună mai devreme decât era planificat. Acum, au loc discuţii privind o potenţială creştere a producţiei zilnice în T4 din 2023 cu până la 25%.



Testele din luna martie 2023 pentru creşterea capacităţii de producţie s-au realizat cu succes, iar compania se află în prezent în discuţii cu autorităţile cu privire la o potenţială creştere a producţiei zilnice în T4 2023 cu până la 25%.



BSOG, deţinută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este o companie independentă de energie cu sediul în România, care desfăşoară operaţiuni de dezvoltare a resurselor de gaze naturale potrivit obiectivului Uniunii Europene de zero emisii până în 2050, prin producţia de gaze naturale în calitate de combustibil de tranziţie şi asigurând infrastructura vitală pentru dezvoltarea de proiecte de energie verde.



În prezent, portofoliul companiei este alcătuit din Proiectul MGD şi două licenţe de producţie gaze naturale, zăcămintele Ana şi Doina din perimetrul XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime în care BSOG deţine o participaţie de 70%. BSOG este şi operatorul desemnat în numele parteneriatului cu Petro Ventures Resources SRL (20% participaţie) şi Gas Plus Dacia SRL (10% participaţie).

