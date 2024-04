Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, audiat la DNA Constanța

Şeful DNA Constanţa, Mihai Stanciu, a spus, pentru Agerpres, că Vasile Iliuţă este audiat, neavând nicio calitate în dosarul în care procurorii fac cercetări.

Ca urmare a percheziţiei făcute de procurorii din Constanța, în martie, la sediul CJ Călăraşi au fost ridicate mai multe documente şi telefoane mobile.

Vasile Iliuţă, care este şi liderul organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, mai este cercetat penal şi în alte dosare. Iliuță a scris, pe 22 martie, pe pagina sa de Facebook, că are încredere în justiţie.

'Am încredere în justiţie. (...) Cu şase luni înainte de alegerile programate din 2020, am fost făcut inculpat de către procurorul şef al unei unităţi de parchet. (...) În 20 noiembrie 2023, am fost achitat în primă instanţă de către Tribunalul Bucureşti, care a precizat că fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.

În aceeaşi zi, pe 20 noiembrie, la câteva ore după ce am primit vestea achitării, am fost sunat de un reprezentant al unităţii de parchet care mă trimisese în judecată, reprezentant care mi-a adresat o invitaţie pentru o audiere la sediul instituţiei respective, într-un alt dosar penal (...). Acum două zile mi-am anunţat candidatura pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi. Ieri au fost percheziţii la Călăraşi. Într-un alt dosar', a scris președintele CJ Călărași, pe 22 martie 2024.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News