Prăjitură răsturnată cu mere. Desertul preferat al sezonului. Rețeta clasică

Ingrediente

1,2 kg mere

120 g zahăr

20 g unt

Pentru blat:

6 ouă

200 g zahăr

220 g făină

100 ml ulei

5 g praf de copt

1 linguriţă extract de vanilie

Pentru decor:

200 ml smântână pentru frişcă - 30% grăsime

20 g zahăr pudră

Cum se face prăjitura răsturnată cu mere

"Am curăţat merele de coajă. (...) Merele verzi oxidează mai greu, dar dacă folosiţi alt soi puneţi merele în apă cu câteva picături de lămâie. Înainte de folosire, le scoateţi din apă şi le uscaţi prin tamponare cu un prosop de bucătărie.

Am uns o formă termorezistentă cu unt. Am presărat puţin mai mult de jumătate din cantitatea de zahăr şi am aranjat feliile de mere în două straturi. După coacere, îşi micşorează volumul şi nu vreau să ajungă aluatul la bază. Am presărat restul de zahăr peste mere, apoi le-am pus să se coacă timp de 40 de minute în cuptorul preîncălzit la 180°C.

Când merele aproape s-au copt, am trecut la pregătirea blatului. Am cernut făina. Blatul meu a ieşit moale şi pufos pentru că am folosit făină de grâu superioară 000. Am separat albuşurile de gălbenuşuri. Albuşurile le-am pus într-un bol mare şi adânc şi le-am mixat, pentru început cu puţină sare. Am adăugat zahărul în câteva tranșe şi am continuat să amestec până am obţinut o spumă tare ca pentru bezea.

Am mixat gălbenuşurile cu uleiul turnat în fir subţire şi extractul de vanilie, apoi l-am pus peste spuma de albuşuri şi am mixat puţin. Am încorporat făina şi praful de copt amestecând uşor, de jos în sus, cu spatula. Am uns marginile vasului cu unt pentru ca blatul să se desprindă uşor după coacere. Am turnat aluatul şi am copt prăjitura în jur de 30 minute. În funcţie de puterea cuptorului, timpul de coacere poate fi diferit.

Veţi şti că este gata când trece testul cu scobitoarea. Am lăsat-o în jur de 10 minute în formă, am verificat dacă marginile sunt desprinse de pereţii vasului, apoi am răsturnat prăjitura pe un grătar, am îndepărtat vasul şi am lăsat-o să se răcească complet", a explicat Diva în bucătărie.

