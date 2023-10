Podul Grant, închis. Caramitru, despre Nicușor Dan: Bezna minții. Mai e un an și dispare din peisaj. Doar din vina lui

Primăria București a decis închiderea Podului Grant până în martie 2024.

„Nicusor al vostru e atât de extraordinar de inteligent. Are gândire de matematician e un geniu. Deci așa a gândit-o:

- blochez podul grant acum nu vara si va dura probabil un an. după ce am blocat si celălalt drum de ieșire din sector 6 ca sa nu taiem 10 boscheti. 400’000 de oameni din drumul taberei / militari sunt terminați fac ore pana la munca. Traficul a explodat in bucuresti e dezastru.

- de la anul se blochează complet si piata unirii ca sa se schimbe dedesubt. Deci va fi o nenorocire generală. Orașul se va opri, va fi un blocaj de dimensiune cosmica.

Acuma domnul matematician poate nu știu in geniul minții lui - amâna astea DUPĂ ce se termina in max 2 ani autostrada A0 in jurul Bucureștiului ? Si după ce găsești soluții cu stb etc gen culoare dedicate? Dar nu frate.

E un geniu si are un plan nemaivăzut ceva atât de complex ca noi nu putem înțelege. Doar țevi si sa blocam tot. Acum si traficul. Tot. Jihad. Fix înainte de alegeri când nici măcar nu are susținere clara de la vreun partid mai acătări ceva. Omul e doar profund incompetent, talibanic si refuza sa se consulte si sa discute cu oamenii, cu ceilalți primari, cu oricine. Bezna minții. mai e un an si dispare din peisaj. doar din vina lui”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

De asemenea, Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, a făcut apel la Nicușor Dan.

„După închiderea de către PMB a circulației pe Podul Grant, Sectorul 6 este blocat. Există un plan de dirijare a traficului la care participă Brigada Rutieră, Poliţia Locală a Sectorului 6 și Politia Locală a Sectorului 1.

Cu toate acestea se circulă extrem de greu. Fac apel la Primăria Capitalei să se alăture, cu propria Poliție Locală, eforturilor de dirijare a traficului, sa iasă din Centru și în astfel de situații să vină și în cartiere.

De asemenea, fac apel la domnul primar general să scurteze timpul de execuție a lucrărilor prin alocare de resurse suplimentare (să se lucreze în trei schimburi) și printr-o bună mobilizare de șantier și o monitorizare permanentă.

Cu toții am făcut peste o oră să ieșim din cartiere. Eu, personal, de mâine mă voi duce la serviciu cu transportul în comun. În măsură posibilităților, fac apel la dumneavoastră să folosiți cu precădere transportul în comun.Tramvaiul 41 circulă, fac apel la STB să suplimenteze capacitatea de transport”, a scris Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, pe Facebook.

