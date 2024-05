Sunt imaginile momentului: Prima săptămână de campanie electorală, cu îmbrânceli, lopeți, vaci și prezentări de garderobă. Pentru cetățeni?

Atât de simpli încât se pot bate în piața publică, pot urla unii la alții, se pot jigni sau... pot reveni la lopată, așa cu nu au făcut cel puțin în ultimii patru ani. Alții merg cu vaca.

Fiecare candidat se luptă să câștige simpatia unui electorat țintit. Dar îi va câștiga și votul?

Ce părere are un alegător despre candidații care-și împart cuvinte injurioase și se îmbrâncesc? Cum vor ști acei candidați să negocieze, să coopereze, să construiască împreună pentru comunitate? Ce părere are un alegător despre o vacă adusă în centrul Bucureștiului? Ce îi oferă un candidat care face asta, mai mult decât o ironie, ce construiește? Ce părere are un alegător despre un primar a cărui formare educațională și profesională nu are legătură cu lopata, un primar candidat care dă la lopată pentru prima oară în patru ani? În costum! Dar despre unul care consideră că alegătorii sunt interesați de tricourile sale și-și deschide... șifonierul în fața lor?

Pot ei să câștige mai mult decât o reacție emoțională, fie ea simpatie, fie nu? Pot să ia un vot?

Vezi cum arată prima săptămână de campanie în colajul VIDEO realizat de DCNewsTV.

Acest articol reprezintă o opinie.