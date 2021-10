Bogdan Chirieac, analist politic, l-a avut invitat astăzi la interviurile DC News și DC News TV pe Cristian Diaconescu, președintele PMP. Acesta a fost întrebat dacă partidul a primit mai multe oferte de a fuziona cu PNL.

”Nu am primit oferte pentru a fuziona. Am avut o discuție, într-adevăr, cu domnul Florin Cîțu, în ideea ca la un moment dat să deschidem dialogul. M-am întors la colegii de la partid spunându-le acest lucru și cerându-le aprobarea, pentru că eu sunt obișnuit să lucrez cu mandat. Este o chestiune de responsabilitate până la urmă. Dânșii au votat și am primit mandatul. Vreau acum să înțeleg ce dorește efectiv domnul Cîțu, dacă este o discuție privind aspecte de guvernare sau dacă este o discuție privind o cooperare de partid. Nu s-a pronunțat cuvântul fuziune, repet, nu am mandat de la colegii mei pentru așa ceva. Am și o părere personală, fuziune înseamnă dispariția partidului și nu cred că acest partid, în acest moment, ar trebui să lipsească de pe scena politică. Dar există alte posibilități de cooperare, poate o alianță, poate fi un sprijin, poate fi un pol de dreapta”, a declarat Cristian Diaconescu.

Participare la guvernare

Întrebat dacă s-a propus partidului să participe la guvernare, președintele PMP a răspuns:

”Da, avem șase foști miniștri omologați. Noi putem da jumătate dintr-un Guvern. La Mediu, la Economie, la Finanțe, la Externe, sau la Justiție, oameni care au trecut deja prin funcțiile acelea, nu sunt doar aspiraționali sau au aflat la partid că pot avea funcțiile acelea. Am primit mandat din partea partidului că suntem deschiși pentru a avea o negociere. PNL cu PMP. Asta dacă domnul președinte sau PNL-ul vor mai fi disponibili în acest punct de vedere”, a completat Cristian Diaconescu.

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a vorbit și despre votul care va avea loc mâine, în Consiliul European, și care va fi decisiv pentru România.

