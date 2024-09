Mișcare neașteptată și spectaculoasă a lui Mircea Geoană. Schimbare pe scena politică. Bogdan Chirieac: Asta e o problemă mare

Marți, Mircea Geoană l-a anunțat pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, că își va încheia mandatul de secretar general adjunct al Alianței începând cu data de 10 septembrie, relatează nato.int, potrivit Agerpres.

Jens Stoltenberg a acceptat demisia și i-a mulțumit lui Mircea Geoană pentru contribuția sa. "Mircea a lucrat în slujba NATO timp de aproape cinci ani. Concentrarea sa asupra tehnologiei şi provocărilor de securitate emergente a fost critică pentru a stimula inovaţia în Alianţă", a declarat Stoltenberg, conform sursei citate.

Astfel, este de așteptat ca Mircea Geoană să-și anunțe candidatura la alegerile prezidențiale. Recent, el a solicitat înregistrarea mărcii „MIRCEA GEOANĂ 2024 PREȘEDINTE” la OSIM. Mircea Geoană a declarat că și-a stabilit deja decizia cu privire la alegerile prezidențiale, însă va trebui să aștepte câteva zile până la încheierea mandatului său în NATO.

Analistul Bogdan Chirieac a avut o intervenție la Antena 3 CNN unde a comentat viitoarele mișcări ale lui Mircea Geoană și cum va fi schimbată scena politică românească de apariția acestuia. Mai exact, acesta a abordat principala problemă a viitorului candidat Mircea Geoană, haosul din PNL, șansa unică a lui Marcel Ciolacu și cum ar putea AUR să crească din nou prin intermediul lui Gigi Becali.

"Ce urmează pe scena politică este candidatura oficială a domnului Mircea Geoană și campania electorală"

"Ce urmează pe scena politică este candidatura oficială a domnului Mircea Geoană și campania electorală. Am văzut că s-a format și un nou partid în parlamentul României, Partidul D.R.E.P.T, și s-ar putea să fie partidul domnului Geoană, numai că eu înțeleg acum conform legii, că ne-am consultat cu constituționaliștii azi de dimineață, că domnia sa nu ar putea candida independent, sprijinit de acel partid și să aibă și oameni în secțiile de vot. Trebuie să fie candidatul partidului respectiv pentru a avea oameni în secțiile de vot, altminteri Partidul D.R.E.P.T va avea oameni în secțiile de vot la parlamentare. Mircea Geoană este un candidat puternic, dar trebuie să vedem cum va decurge campania. E un lucru foarte important. Deci, să nu uităm de campanie. Ea are un handicap, pentru că acei candidați care au partide puternice în spate au șanse mai mari să intre în turul doi. La PSD nu se pune problema, iar PNL are 1100 de primari. Dezavantajul la PNL este că e un haos total acolo acum. Efectiv haos total, ceea ce nu-l favorizează pe președintele Nicolae Ciucă.

Altminteri, alte partide, de pildă AUR nu are nici el structuri peste tot în teritoriu. ‘Ai mei’ de la USR cu atât mai puțin nu au structuri în teritoriu, dar totuși ce au ei va ajuta. Fără doar și poate. Trebuie să ai nu numai oameni în secțiile de votare, dar și oameni ai tăi, nu oameni pe care ți dau alte partide și sunt ‘vopsiți’ cu culoarea partidului tău. Asta mai ales în localitățile mici și în mediul rural. Trebuie să ai oameni care să-ți facă un miting, să meargă din ușă în ușă. Adică, ale campaniei și ale democrației. Nu e nimic special aici.

Totodată, în ceea ce privește peisajul politic de la noi, în ultimii ani noi am asistat la alegeri la blocul PSD și blocul anti-PSD. Aici e șansa uriașă a lui Marcel Ciolacu, pentru că cele două blocuri s-au fisurat și a apărut blocul suveranist, care e undeva pe la 25-28%. Atenție, important de spus. Participarea lui Gigi Becali în AUR va spori și șansele partidului și șansele lui George Simion de a intra în turul 2. Domnul Becali are propriii săi alegători, să știți. Foarte important lucrul acesta. Aici e o șansă în plus pentru Marcel Ciolacu. Dar, dacă colaboratorii săi apropiați îi mai fac o surpriză cum au făcut cu pensiile, atunci totul devine greu, foarte greu. În ceea ce-l privește pe domnul Mircea Geoană, da, el este un candidat puternic care ia din toate partidele. Mișcarea cu partidul prezidențial al lui Mircea Geoană este o mișcare neașteptată și spectaculoasă. Problema fundamentală a lui Mircea Geoană este existența oamenilor în secțiile de votare în mediul rural, adică în jumătate din România. Asta e o problemă mare. Existența unui partid prezidențial pentru care ar trebui să candideze ar rezolva într-o anumită măsură această problemă", a explicat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.