Plaja Caelia, out din licitație. Cine ar fi ”propteaua” șefului de la Apele Române. Alin Bucur dă numele ministrului care i-ar ține spatele: Nu mă mai feresc

Alin Bucur a lansat mai multe acuzații la adresa directorului Apelor Române. Susține că are și dovezi pentru toate abuzurile și înțelegerile incognito pe care le-ar avea cu nume mari din politică.

Omul de afaceri Alin Bucur a dat citire în studioul DC News raportului de evaluare din partea Apele Române prin care este înștiințat că oferta la licitație pentru proiectul Plaja Caelia i-a fost anulată, deși a întrunit toate condițiile și a respectat termenele de depunere a actelor. Antreprenorul a dat cărțile pe față și a afirmat în direct că directorul general al Apelor Române, Sorin Lucaci, ar avea un sprijin din "pătura înaltă" - mai precis pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

"În cazul în care administratorul legal nu se poate prezenta personal, vă rugăm să ne transmiteți o adresă în care să menționați o altă persoană. Totodată, deși a fost convocat în vederea predării sectorului de plajă către locator, locatarul nu se prezintă sau refuză semnarea procesului verbal de predare-primire neîntemeiat - locatorul consideră că sectorul de plajă a fost predat fără obiecțiuni" se arată în documentul citit de Bucur în platoul DC News.

Bogdan Chirieac: Asta ce înseamnă?

Alin Bucur: Păi să-l întrebăm pe domnul Lucaci. Sau pe cei care se uită la noi. Ce înseamnă? Că indiferent în ce variantă vrea acest domn Lucaci...

Bogdan Chirieac: Dom'le, dânsul are o proptea politică foarte puternică.

Alin Bucur: Da, domnul Grindeanu (n.r. ministrul Transporturilor), că nu mă mai feresc.

Bogdan Chirieac: Aveți dovezi în acest sens?

Alin Bucur: Da. Și o să vi le pun la dispoziție. E destul ce se întâmplă. E suficient. Voi prezenta toate dovezile luni dimineață la DNA. M-am săturat de asemenea caractere care n-au nicio treabă cu.... Băi, fraților, voi știți ce ați făcut aici? E cineva conștient de ce se întâmplă aici? Punem un infractor în funcție ca să semneze cum vrea...

Bogdan Chirieac: Infractor nu, un om cu probleme penale.

Alin Bucur: Domnule Chirieac, cu tot respectul, e infractor!

"Deci, s-au scos la licitație anumite sectoare de plajă de la Marea Neagră. Și am participat la plaja din fața hotelului Rex. Bineînțeles data depunerilor plicurilor a fost până pe data de nouă octombrie. O licitație standard, ne-am îndeplinit obligațiile. Și am ajuns pe data deschiderii plicurilor pe 14 octombrie. Comisia era formată din 6 persoane și 4 firme care au licitat. Licitația este pentru închirierea plajei pe 10 ani. Am prezentat toate documentele, ne-am prezentat la deschidere ofertelor. Două firme au depus oferta pe data de 11 octombrie, deci după termenul limită! Scrie foarte clar în documente acest lucru”, a spus Alin Bucur la începutul discuției.

