Investitorul Bucur, intervenție de urgență din studioul DCNews, după ultimul abuz. Chirieac: De data aceasta este pe față!

Jurnalistul Bogdan Chirieac l-a avut la Interviurile DC News, pe Alin Bucur, care a arătat un nou abuz ce i s-a făcut, dar și demersul pe care îl va urma în acest sens luni dimineață.

I s-a anulat licitația, deși a îndeplinit procedurile

”Avem o emisiune specială în acest moment. Este un abuz al instituțiilor din România, un abuz împotriva unui investitor român, respectiv Alin Bucur, investitorul din Mamaia. De data aceasta este pe față! Eu l-am încurajat, deși nu am niciun fel de încredere în justiția din România, pe domnul Alin Bucur vrea să meargă luni dimineața, la instituțiile abilitate pentru a anunța. Pe scurt, este cel care a făcut investiția de la Plaja Caelia, din Mamaia! Investiția este în România, nu este în Dubai sau la Monaco. Este de milioane de euro.

Ar fi trebuit să fie și este un reper al litoralului românesc și a Mării Negre, trebuie să atragă turiști. Este de un alt standard, de 5 stele! Foarte mulți investitori vor să se inspire. Domnul Bucur are foarte multe contacte în acest sens, dacă vor să facă aproape ca domnia sa, cu această idee de plaje speciale, curate, dotate cu tot ceea ce este necesar, inclusiv cu grupuri sanitare, pentru a nu se mai face nevoile în mare. După cum știm, concentrația de e-coli este uriașă în lunile de vară la Marea Neagră și nu e normal să se întâmple așa ceva. Plaja are tot ceea ce înseamnă alimentație publică de calitate. Domnul Bucur a avut o mulțime de piedici puse de domnul Lucaci, domnul care are condamnare penală, pus politic șeful Apelor Române, cel care a rezistat schimbării și după dezastrele inundațiilor.

Alin Bucur a vrut să liciteze și plaja de la Hotelul Rex, figură iconică, monument istoric al litoralului Mării Negre. Cele două plaje sunt apropiate. Hotelul este într-un hal fără de hal. Statul nu face absolut nimic. A și luat foc acum 15 ani, este plin de șobolani. Omul nu poate lua hotelul, nu îl lasă statul. Vrea să ia plaja, a câștigat licitația și de la domnul Lucaci am înțeles că a venit să se anuleze licitația. Este profund ilegal. Emisiunea este în direct, dacă vrea domnul Lucaci să intervină să sune sau să dea un e-mail redacției noastre, am fi bucuroști să îl introducem în emisiunea noastră. Dacă dorește să dea mai târziu un drept la replică, noi îl așteptăm, nu este niciun fel de problemă! Noi dorim să oprim un abuz gros, făcut în cazul României. Domnule Bucur, eu am sumarizat discuția, vă rog, să ne spuneți detaliile, aveți documente”, a spus Bogdan Chirieac.

Ce s-a întâmplat

”Îmi cer scuze, sunt sub impulsul evenimentelor. Sunt foarte, foarte supărat și dezamăgit. Nu se poate așa ceva! Este un abuz pe față! Voi explica telespectatorilor ce s-a întâmplat! Poate pe această cale ne aud instituțiile abilitate și se sesizează. Este inuman, s-a ajuns prea departe! Acest domn Lucaci... când vrei să iei un bun al cuiva se numește tâlhărie, un abuz. Deci, s-au scos la licitație anumite sectoare de plajă de la Marea Neagră. Și am participat la plaja din fața hotelului Rex. Bineînțeles data depunerilor plicurilor a fost până pe data de nouă octombrie. O licitație standard, ne-am îndeplinit obligațiile. Și am ajuns pe data deschiderii plicurilor pe 14 octombrie. Comisia era formată din 6 persoane și 4 firme care au licitat. Licitația este pentru închirierea plajei pe 10 ani. Am prezentat toate documentele, ne-am prezentat la deschidere ofertelor. Două firme au depus oferta pe data de 11 octombrie, deci după termenul limită! Scrie foarte clar în documente acest lucru”, a spus Alin Bucur.

