Plafonarea prețului la GAZE. Cîțu: NU vor plăti toată factura în această iarnă

”Am discutat despre Ordonanța, în primă lectură, despre compensarea prețului la energie și gaze și am avut o discuție foarte bună în ședința de Guvern de astăzi. Am mandatat Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor să vină cu o formă finală. Aș vrea să fie completată forma și schema cu soluții pentru compensarea clienților non-casnici. Până acum am vorbit de clienții casnici. Aș vrea să vorbim și de clienții non-casnici, în special IMM-uri. Aici e nevoie de cele trei ministere. Ministerul Muncii trebuie implicat că e vorba de compensarea consumatorului casnic și vrem să facem acest lucru cât mai simplu. Tot în ședința de Guvern de astăzi am avut discuții despre plafonarea prețului la gaze. Am introdus această temă în dezbaterea din Guvern. Sunt mai multe variante la care ne gândim, dar am vrut să avem și această variantă și căutăm cele mai bune soluții pentru această perioadă în care prețurile au crescut, mai ales la energie și gaz, pentru consumatorii casnici și non-casnici. (...) Venim cu soluții pentru această iarnă. În special consumatorii casnici și non-casnici nu vor plăti toată factura în această iarnă. Soluțiile le avem, trebuie doar să vedem care este soluția cea mai simplă ca oamenii să nu trebuiască să completeze tot felul de formulare și așa mai departe. În ceea ce privește plafonarea la gaze, vreau să ne uităm la această soluție, dar pentru mine este important să nu distorsionăm foarte mult piața pentru că în momentul când introduci o astfel de măsură distorsionezi piața și motivația de a investi dispare pentru companii. Măsura trebuie să fie cât mai puțin invazivă în piață”, a declarat Florin Cîțu.