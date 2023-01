Piaţa auto din Rusia, în cădere liberă. Vânzările au scăzut la jumătate în 2022

Vânzările de automobile noi în Rusia au înregistrat o cădere de 58,8% în 2022, ca urmare a sancţiunilor occidentale impuse Moscovei după invadarea Ucrainei, sancţiuni care au antrenat o plecare a constructorilor străini de automobile, a anunţat joi grupul de lobby Association of European Businesses (AEB), transmite AFP.



Anul trecut, în Rusia au fost înmatriculate 687.370 de autoturisme noi, comparativ cu mai mult de 1,6 milioane de unităţi în 2021, a precizat AEB. Datele pentru luna decembrie 2022 arată că vânzările au scăzut cu 50,2% în ritm anual.



Sancţiunile internaţionale introduse după debutul ofensivei ruseşti în Ucraina au pus capăt la două decenii de investiţii mari făcute de marii constructori auto mondiali în Rusia. Ţările occidentale au interzis în special exportul de componente auto spre Rusia, ceea ce a creat probleme importante pentru sectorul de logistică din Rusia. Pe lângă interzicerea exportului de piese auto, în special europene, numeroşi constructori au oprit vânzările de automobile în Rusia, precum Audi, Honda, Jaguar sau Porsche. Alţi constructori au încetat să mai producă automobile în Rusia, cum este cazul Renault, BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen sau Volvo.

Inflaţia este la aproape 12%





La aceasta s-a adăugat şi o inflaţie de aproape 12% în 2022, care a redus puterea de cumpărare a consumatorilor ruşi, cu atât mai mult când vine vorba de produse importate cum sunt autoturismele.



"Sancţiunile şi presiunile fără precedent la care a fost supusă piaţa rusească din toate direcţiile nu puteau să nu afecteze industria auto", a apreciat preşedintele AEB, Alexey Kalitsev.



Association of European Businesses (AEB) estimează că este posibil ca vânzările de automobile să înregistreze o creştere de 12% în 2023 până la 770.000 de vehicule. La rândul său, Alexey Kalitsev a spus că cinci până la şapte noi mărci de automobile ar putea apărea pe piaţa din Rusia în acest an, dar nu a oferit alte detalii. "Dacă va exista o combinaţie favorabile de condiţii este posibilă de asemenea o creştere de peste 12% dar nimeni nu poate face niciun fel de prognoze în situaţia actuală", a spus Alexey Kalitsev.



Comparativ, în 2012 vânzările de autovehicule în Rusia au atins o cifră record de 2,935 milioane unităţi, an în care piaţa auto din Rusia a fost a doua ca mărime din Europa, după cea din Germania, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News