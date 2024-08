Pensie majorată de la 1.900 de lei la peste 10.000 de lei, după recalculare: "Când am văzut, să mi se facă rău. De unde dau banii înapoi?"

"Ce credeți că mi-a trecut? Că am de primit o sută de milioane. Când am văzut că am de primit o sută de milioane, m-am speriat. Zic, băi, primesc o sută de milioane? De unde dau banii înapoi?”, a spus femeia, potrivit stirileprotv.ro.

Deși a lucrat 35 de ani, vechimea nu este trecută corect, iar calculul este greșit. "Când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău. Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune aici: 10 ani pe care nu i-am cotizat. Eu nu am avut întrerupere. De unde suma asta să o primesc eu? Cât e aici? 10.284? A văzut domnul și a zis: "Da, e recalculat greșit. Faceți cerere și așteptați să vină alta (n.r. altă decizie) acasă.”

"Am venit să le redau cartofii pe care mi i-au dat"

În schimb, pensia unei alte doamne a crescut cu puțin peste 40 de lei. "Uitați cât aveam înainte - 2.611 lei. Și să vă arăt cât a venit acum: 2.654. Un sac de cartofi. Atât. Și câți or fi ca mine... Sunt foarte mulțumită, am venit să le redau lor cartofii pe care mi i-au dat, să îi restitui.”

Sunt și pensionari care apar cu mai puțini ani de muncă pe noul document: "Au ajuns de la 25 de ani și ceva la 24 de ani și ceva. Nu știu ce calcule s-au făcut. Ceva nu s-a luat în considerație sau cineva e de vină”.

Și când vine vorba de indemnizația socială, în valoare de 1.281 de lei, apar probleme. În cazul în care pensia recalculată este mai mică, oamenii rămân cu aceeași sumă în buzunar, iar diferența este suportată de la bugetul de stat.

Ce spune președintele Casei Naționale de Pensii

"Am găsit un număr de 1.090 de cazuri în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii pe care le-am emis în prezent. Deci, procentul este foarte, foarte mic", a susţinut Daniel Baciu.

Potrivit sursei citate, restul pensionarilor care au cerut caselor teritoriale de pensii informaţii referitoare la deciziile de recalculare au primit toate lămuririle necesare.

"Restul pensionarilor care ni s-au adresat la casele teritoriale de pensii au plecat, au fost lămuriţi. Puteţi să verificaţi. Chiar dacă mergem acolo, la orice casă teritorială de pensie, veţi vedea că nu mai este niciun pensionar. De obicei avem o afluenţă la prima oră a dimineţii, până la prânz lucrurile se rezolvă, toată lumea primeşte informaţiile necesare (...)", a spus acesta. Citește mai mult>>

Ce faci dacă ți-a fost calculată greșit pensia

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat de curând, recunoscând că au existat și erori.

"Pensionarul este cel care are posibilitatea să meargă la Casa de Pensii care a emis decizia. Asta este şi prima rugăminte şi invitație pentru toţi pensionarii din România: dacă simt nevoia de lămuriri suplimentare de la colegii noştri de la casele teritoriale de pensii să meargă către aceştia pentru a verifica deciziile de recalculare.

Noi plecăm de la ideea că şi-au făcut foarte bine treaba colegii noștri de la casele teritoriale de pensii, dar există posibilitatea ca din cauza unei introduceri greşite a datelor în procesul de evaluarea dosarelor de pensie sau din alte erori să avem şi situaţii în care pensionarii sunt în situaţia de a constata faţă de deciziile de pensionare pe care le aveau că în opinia dânșilor sunt diferenţe. Şi atunci îi rog să meargă la casele teritoriale de pensii pentru a face verificările necesare pentru a se lămuri cu colegii noştri", a declarat ministrul Muncii.

