Parteneriat între stat şi retaileri. Ciolacu anunță că un mare lanț de magazine a scăzut deja prețurile

Premierul Marcel Ciolacu spune că parteneriatul între statul român şi retaileri funcţionează, arătând că primul mare lanţ de magazine a scăzut deja preţurile înaintea datei de 1 august.

"Avem şi o veste bună: primul mare lanţ de magazine care a scăzut deja preţurile înaintea datei de 1 august. Aş dori să le mulţumesc pentru această decizie şi dovedesc că acest parteneriat între statul român şi retaileri funcţionează şi se ridică la aşteptările românilor şi ale consumatorilor", a afirmat Marcel Ciolacu, joi, în cadrul şedinţei de Guvern.

Magazinele Profi au plafonat anticipat adaosurile comerciale, începând din weekend-ul 15-16 iulie, ajutându-şi clienţii să facă mai uşor faţă şocului generat de creşterea excesivă a preţurilor din ultima vreme, a informat compania printr-un comunicat.

"Sunt așteptate ieftiniri considerabile"

La sfârșitul lunii iunie, Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, anunța ieftiniri "considerabile" la alimente.

"Obiectivul final este ieftinirea prețului la produsele alimentare. Prin această plafonare a marjelor de adaos comercial, la nivel de procesator cu 20%, la nivel de distribuitor cu 5% și la nivel de vânzător final cu 20%. Este proiectul mult așteptat de către toți românii, care urmează să fie implementat pe o perioadă de 3 luni. Sunt așteptate ieftiniri considerabile a prețului la aceste produse alimentare.

Trebuie să fim atenți ca această ieftinire să apară pe tot lanțul, de la procesator până la vânzătorul final și distribuitor, să poată să fie implementată așa cum a fost discutat și susținut de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Lista pe care deja o avem anexată la proiectul de ordonanță aflat în dezbatere publică cuprinde o serie de produse alimentare de bază, pe care le folosesc toți românii. Perioada de implementare este de 3 luni, după aceea se va face o analiză a impactului pe care aceste măsuri le-a avut în ceea ce privește prețul la produsele alimentare, iar apoi se vor lua deciziile în ceea ce privește consecințele produse de măsuri la nivel de procesator, distribuitor și vânzător final de produse alimentare", spunea Marcel Boloș, la fialul lunii iunie.

Sugestie pentru echilibrarea pieței

În urmă cu două zile, senatorul PNL Vlad Pufu explica cine stabileşte preţurile la alimente în România și venea cu o sugestie pentru echilibrarea pieței

"În toate centrele mari ale municipiilor din România, am cedat spaţiile unde s-au creat mall-uri, supermarket-uri, hypermarket-uri, etc, de unde au plecat pe ramificaţii tot felul de formule mici de magazine de cartier sau de cătun, sub formă Express, ca să nu dau nume. Per total, în România, ca o fotografie, vă spun că preţurile sunt făcute de 5 sau 6 mari retaileri. Ei au acest monopol pe sectorul de vânzări. Degeaba produci şi procesezi în România, pentru că tot ajungi la discuţia preţului.

Nu mai spun că au fost inventate tot felul de artificii, de genul taxei de raft şi, mai grav, iar aici mergem spre zona sclavagismului economic, chestiunea cu marca proprie, care mi se pare că subminează puterea producătorului. Deci degeaba produci, pentru că se livrează două tipuri de produs, unul cu brand şi unul cu marcă proprie, fără brand. Şi câteodată preţul e mai mic decât la cel cu brand. E o subminare, un sabotaj", a declarat Vlad Pufu la Ce Se Întâmplă, cu Răzvan Dumitrescu.

