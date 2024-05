Oțel din Oman, importat în UE. Cum s-a „bătut” Dan Nica: Chiar așa, UE să fie un sat în care toată lumea face ce vrea?! E absolut inacceptabil! / video

În cadrul unui interviu exclusiv pentru DC News, la emisiunea electorală DC Votez, alături de analistul politic Bogdan Chirieac, Dan Nica, unul dintre candidații Partidului Social Democrat pentru funcția de europarlamentar, a explicat cum s-a luptat în legislativul UE pentru ca importurile din oțel în UE să fie taxate la fel cum sunt taxați și producătorii autohtoni.

„Când ne referim la oțelul din Turcia, trebuie să înțelegem că o parte din acel oțel era oțel din Rusia. Rusia, fiind supusă sancțiunilor, dădea oțelul în Turcia, care îi schimba eticheta și apoi venea în UE, la 350 de euro tona, în condițiile în care în Uniunea Europeană și la Galați costă cam 700-750 de euro ca să produci o tonă.“, a spus Dan Nica.

„Eu am contribuit direct, începând cu 2017, cerând în mod repetat să fie introdus un mecanism european de ajustare a carbonului la frontiere. Acesta a fost adoptat și se numește Carbon Border Adjustment Mechanism și înseamnă că la o tonă de oțel care vine din țări din afara Uniunii Europene, ei (n.r. exportatorii) trebuie să plătească taxe egale cu taxa pe dioxid de carbon pe care o plătește un producător european. Mecanismul nu a intrat încă în funcțiune, dar este prevăzut pentru sfârșitul acestui an.

De asemenea, eu am ținut un discurs în Parlamentul European - m-am enervat că pe lângă tradiționalii care aduceau oțel din Turcia, China etc, a apărut și Omanul - și am spus următorul lucru: Omanul nu trebuie să aibă întâi oțelărie ca să aibă oțel? Am ajuns să importăm din Oman? În dreapta mea era vicepreședintele Comisie Europene, iar în stânga era președintele Consiliului European. E inadmisibil!

Pe de o parte se închid capacitățile de producție autohtone, de 40 de milioane de tone, și noi am ajuns să importăm din Oman? Adică Uniunea Europeană e așa, nu un sat fără câini, dar un sat în care oricine poate să facă orice? Absolut inacceptabil“, a spus, la DC News, Dan Nica, unul dintre candidații PSD la Parlamentul European.

