Orban, despre noul Avocat al Poporului: A fost depusă o singură candidatură şi vom demara procedura

'Am hotărât în cadrul coaliţiei să demarăm procedura de numire a Avocatului Poporului. Mâine, la ora 9,30, vom convoca Birourile permanente reunite. A fost depusă o singură candidatură şi vom demara procedura. Procedura presupune audiere în Comisiile juridice reunite, urmate de plen. Mâine vom convoca un plen. De asemenea, va fi necesar un vot pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului. CNA trebuie să se întrunească în plenul său să aleagă un preşedinte care urmează să fie validat. Cel mai probabil o să avem plenul la care se va face votul şi pe Avocatul Poporului şi pe CNA luni', a spus Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului, după şedinţa coaliţiei de guvernare.

Ludovic Orban a menționat că votul pentru conducerile celor două instituţii nu va fi miercuri, pentru că Parlamentul trebuie să lase timp pentru audierea în comisii a candidatului propus pentru Avocatul Poporului şi pentru că nu este sigur că până miercuri se dă votul în plenul CNA.

'De asemenea, trebuie să facem o analiză cu situaţia privitoare la TVR şi Radioul naţional', a menţionat acesta. Întrebat dacă propunerea pentru Avocatul Poporului, Fabian Gyula, are susţinerea întregii coaliţii, Orban a spus: 'Cu siguranţă. Cei de la USR au declarat că nu au nimic împotriva candidatului. Au încercat să aibă o discuţie legată de SIIJ. Cele două probleme nu sunt în conexiune'.

Renate Weber a fost revocată, săptămâna trecută, din funcția de Avocat al Poporului, după ce plenul Parlamentului a aprobat sesizarea formulată de PNL, USR PLUS și UDMR.

În favoarea revocării au votat 247 parlamentari, 32 împotrivă, iar unul nu a votat.

Renate Weber a explicat de ce a fost revocată

Renate Weber a spus, la Antena 3, că absolut nimic din ceea ce s-a încercat să i se reproșeze nu are justificare legală și nici constituțională.

„De altfel, este interesant că efectiv nu este invocat nici măcar un singur articol din Constituție pe care l-aș fi încălcat, pentru că, evident, așa ceva nici măcar nu s-a întâmplat”, a spus Renate Weber.

Întrebată dacă Ludovic Orban a vrut neapărat să fie revocată, Renate Weber a spus că „așa pare, așa mi s-a părut și mie”, motivarea fiind că a atacat la CCR o ordonanță dată de guvernul pe care l-a condus și prin care se permitea accesul spitalelor private la fonduri publice, doar prin semnătura ministrului, ordonanță care s-a dovedit a fi neconstituțională.

„Eu spun în continuare că, de fapt, eu am intrat în coliziune în calitatea de Avocat al Poporului cu Guvernul de la acea dată (n.r. condus de Ludovic Orban) atunci când am atacat la Curtea Constituțională o ordonanță de urgență din cele 25 adoptate într-o seară, prin care spitalelor private li se permitea să aibă acces la fonduri publice, dar un acces care nu era controlat decât de ministru, prin simpla lui semnătură pusă pe solicitarea spitalului. Or asta, în termen mediu și lung, ducea, evident, la o scădere a capacității spitalelor publice de a se ocupa de servicii de calitate și înțeleg că atunci am atacat la CCR, cu unanimitate CCR ne-a dat dreptate”, a mai spus Renate Weber.