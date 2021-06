Orban, despre decizia lui Carabelea de a-l susţine pe Cîţu: Pe mine m-a lăsat paf

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că l-a "lăsat paf" decizia primarului de la Piatra Neamţ, Andrei Carabelea, de a-l susţine pe Florin Cîţu pentru preşedinţia partidului şi că "politica este o chestiune de încredere şi de morală".



Întrebat duminică, într-o conferinţă de presă, ce crede că l-a determinat pe Carabelea să nu îl mai susţină pe el, ci pe contracandidatul său, în cursa pentru şefia PNL, Orban a spus: "Cred că asta trebuie să îl întrebaţi pe el. Pe mine, nu pot să vă spun decât,că m-a lăsat paf. Trebuie să vă spun un lucru, politica este o chestiune de încredere şi de morală. Nu poţi să faci politică dacă nu ai capacitatea de a câştiga şi de a menţine încrederea oamenilor în tine. Ca să poţi să câştigi şi să menţii încrederea oamenilor în tine trebuie să fii serios, consecvent, să ai principii, să ai convingeri, să nu te schimbi dintr-o parte în cealaltă în funcţie de cum bate vântul, să te ţii de cuvânt. Pentru mine, de exemplu, prietenia înseamnă, ştiţi vorba aia, prietenul la nevoie se cunoaşte, că un prieten este alături de tine în cele mai grele momente. Nici nu se pune problema să te părăsească într-un moment greu. Probabil că alţii au alte definiţii pentru prietenie, eu îmi menţin aceeaşi definiţie despre prietenie, despre colegialitate, despre spirit de echipă".

Orban: Mi s-a cerut să mă retrag





El a adăugat că o astfel de opţiune care nu are nicio explicaţie logică şi pune serioase semne de întrebare asupra credibilităţii unui om care este implicat în viaţa publică.



"Încrederea se câştigă foarte greu, de multe ori, şi se pierde foarte uşor. Mi s-a cerut să mă retrag într-o cursă de alegeri pentru funcţia de preşedinte al PNL într-un moment în care sorţii îmi erau potrivnici şi am spus că nu pot să mă retrag. Am fost întrebat de ce nu pot să mă retrag. Pentru că mi-aş dezamăgi pe toţi oamenii care cred în mine, iar un om politic se sinucide politic în momentul în care îşi dezamăgeşte oamenii care cred în el. Mai bine pierd şi mă bat până la capăt decât să îşi dezamăgesc oamenii care cred în mine şi oamenii care consideră că pot să îi reprezint.", a afirmat Orban, potrivit Agerpres.

Carabelea, despre decizia de-al susține pe Cîțu





Primarul municipiului Piatra Neamţ, Andrei Carabelea, a declarat la rândul său că decizia de a-l susţine pe Florin Cîţu în cursa pentru preşedinţia PNL a fost una dintre cele mai grele decizii pe care le-a luat în viaţa sa recentă.



"A fost nevoie de o alegere politică, de data asta, şi una administrativă.(...) Eu astăzi sunt primar pentru că m-au ales oamenii.(...) Prima mea responsabilitate este faţă de oraş şi faţă de cetăţenii oraşului şi faţă de proiectele de dezvoltare ale oraşului. Am angajamentul actualului guvern pentru sprijinirea unor proiecte de dezvoltare în oraş, motiv pentru care mă simt dator faţă de Piatra Neamţ să zic da, prefer să dezvolt oraşul acesta, pentru că sigur voi avea şansa reabilitării morale faţă de domnul Orban", a spus Carabelea.