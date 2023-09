Oameni care au pus umărul pentru cultura română în Marea Britanie. Ramona Mitrică: "M-au ajutat să înțeleg sistemul britanic!" - VIDEO

Un aspect emoționant l-a constituit povestea Premiului de poezie „Corneliu M. Popescu”, în amintirea tânărului și iscusitului traducător al unor poezii eminesciene, decedat la cutremurul din 1977, pe când avea doar 19 ani.

„Comunitatea de români din Marea Britanie este una mare. A crescut foarte mult în ultimii 24 de ani, de când sunt eu în Marea Britanie. Am sosit aici în 1999, la Ambasada României, ca atașat cultural, pe post de diplomat atunci, pentru a promova cultura română în Marea Britanie, pentru britanici și pentru comunitatea noastră. Era o comunitate foarte mică pe atunci. Știu că ne adunam la biserica românească din Fleet Street. Era singura biserică românească pe atunci, acum sunt foarte multe, și eram cam 30 de persoane duminică de duminică. Acum sunt sute de persoane în fiecare colț al Londrei, în care există o biserică, un centru cultural, un centru comunitar…dar atunci mulți dintre cei cu care am luat contact la început și care m-au ajutat să promovez cultura română în primii mei ani la misiune, la Ambasadă, au fost oameni precum Șerban Cantacuzino, prințesa Marina Sturza, poetul Alan Brownjohn și români și britanici au fost la început, oameni care m-au ajutat să înțeleg sistemul britanic mai rapid, să-mi fac cunoștințe în locuri importante unde am putut să pătrundem.” a povestit Ramona Mitrică.

Corneliu M. Popescu era elevul care îl traducea pe Eminescu în engleză

„De exemplu, la British Library, acolo am avut primul eveniment, un spectacol de poezie românească, cu regretații Ion Caramitru, Ovidiu Iuliu Moldovan, Valeria Seciu, Aurelian Octav Popa. Acesta a fost primul eveniment, în anul 2000 și i-am avut acolo ca invitați pe scriitoarea Jessica Douglas-Home, istoricul Dennis Deletant, scriitorul Mike Phillips și, desigur Alan Brownjohn, cel care m-a ajutat și cu premiul de poezie. Am acordat, ani de zile, cu sprijinul Fundației Rațiu, din Marea Britanie, un premiu european pentru traducere din poezia europeană în limb engleză. Și în unul din acești ani chiar un volum de Marin Sorescu, premiul acesta care se chema Corneliu M. Popescu. În amintirea și pentru a cinsti memoria tânărului care a tradus poezie eminesciană în anii 70. Era elev de liceu. Tatăl lui a venit la Londra în anii 80 și cu ajutorul Consiliului Britanic și al poetului Alan Brownjohn, a inițiat acest premiu de poezie care poartă și acum numele fiului său.” a rememorat doamna Mitrică.

Urmărește emisiunea:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News